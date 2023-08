LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Spagnolo umiliata: va a Canossa e chiede scusa per gli insulti agli alleati. Nessuno le crede. Vertice Lega: Sarà preso un provvedimento anche se ha chiesto scusa.

Per il direttivo della Lega della provincia di Udine, riunito ieri sera a Reana, la “sanzione” contro Maddalena Spagnolo deve essere adeguata al danno che ha provocato al partito con le sue dichiarazioni. Ancorché si è scusata ad personam e non con la Lega. Spagnolo ha riferito a margine del consiglio comunale di Latisana convocato ieri: «Mi scuso del post e se qualcuno si è sentito colpito, in particolare Bini, Cicuto e Bordin, confido che quanto prima ci sarà modo di affrontare gli argomenti con gli interessati, debitamente nelle sedi opportune». Il direttivo rende noto che “Con le sue dichiarazioni, la Spagnolo ha creato un forte disagio alla maggioranza di Latisana, inevitabile che un provvedimento vada preso anche se ha chiesto scusa; certo, ha avuto l’umiltà di ammettere le proprie responsabilità. Ma non basta”. Burrasca anche nel consiglio comunale di Latisana convocato ieri all’ora di pranzo. L’opposizione voleva che si discutesse l’interpellanza depositata venerdì scorso. Troppo tardi e per protesta l’opposizione ha abbandonato l’aula. Sarà il nuovo segretario regionale della Lega a ratificare o riqualificare il provvedimento del direttivo contro la Spagnolo.