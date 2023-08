PiddìEffeVuGì Exxx…Polzive!!! La scuola di Francoforte di Travanut percuote il congresso dei Dem. Segretissimo vertice a Udine con Shaurli, Meloni, Milano…Craighero….

L’impulso deve averlo dato l’intervista apparsa ieri sul Messaggero Veneto al teorico che vede nei popoli del terzo mondo e nelle frazioni di proletariato urbano l’ “elemento utopistico” da considerare e non ignorare al prossimo congresso regionale friulano del partito di Elly Schlein. Un lampo della scuola di Francoforte tanto cara a Mauro Travanut, intervistato appunto dal quotidiano. E ieri sera nell’osteria di piazzale Cella più illuminista di tutta la città si sono ritrovati, fra gli altri, Cristiano Shaurli, Ferdinando Milano, Eleonora Meloni, Luca Scrignaro, Marco Craighero… Qual’era l’argomento scivolato sul tavolo dell’osteria tra un rosso del collio e un cubetto di mortadella bolognese? Adorno e Marcuse? Un mix dal connotato politico molto lontano dal centrismo che sta scatenando il dibattito pre congressuale eccitato da un’affollata pattuglia di aspiranti alla segreteria: Franco Lenarduzzi, Paolo Coppola Alessandro Venanzi, Caterina Conti e Francesco Martines. Per il nuovo segretario votano solo gli iscritti convocati nei singoli circoli di appartenenza. Rispetto all’incontro di ieri sera, la presenza di Cristiano Shaurli è testimonianza che anche in provincia di Udine (Craighero e Scrignaro sono di Tolmezzo e Paluzza) sono state attivate le batterie in favore di Caterina Conti, segretaria dimissionaria di Trieste che certamente rappresenta una candidatura di sinistra-sinistra in linea con i protagonisti della riunione di ieri sera. Non è dato sapere se anche nell’esponente triestina la Scuola di Francoforte abbia esercitato un grande fascino, come su Travanut. Alla bisogna potrà sempre partecipare ai corsi di filosofia che l’ex consigliere regionale sta organizzando per la prossima stagione a Cervignano.