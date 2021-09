PolverieraFriuli Exxx…Polzive!!! Resa dei conti nel centrodestra sull’elezione del vice presidente del consiglio di Udine. 4 consiglieri tirano pacco a Fontanini. Mancano due voti.

Clamoroso capitombolo stasera in consiglio comunale a Udine. L’adunata era stata convocata per eleggere Claudia Basaldella, presidente di commissione cultura, e il leghista Andrea Cunta alla vice presidenza del consiglio. Per l’elezione di Cunta servivano 21 voti e ne sono stati trovati solo 19. Gli assenti che hanno ignorato la votazione sono stati: Andreucci, Pittioni, Battaglia e Barillari. Ballano due voti che non sono giunti a destinazione. Chi sono? I rimbalzi di palazzo legano l’imboscata a pesature rivendicate dal gruppo misto nell’incastro fra il presidente di Commissione Valentini, appena passato con Fratelli d’Italia, e Pizzocaro. Occorre dire che i due consiglieri di Fratelli d’Italia, Vidoni e Valentini, hanno votato Cunta ma l’impegno non è bastato. Rivendicazioni paludose si stagliano fra le mura del palazzo.