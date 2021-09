LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il Segretario allontana i ricorsi. Sarà Bortolussi il nuovo comandante della Polizia Locale. Martone in fuga da Udine

Il segretario generale del comune di Lignano Lenardi ha nominato Alessandro Bortolussi nuovo comandante della stazione della Polizia Locale. Il segretario ha preso atto dei verbali relativi alle operazioni della Commissione Esaminatrice del recente concorso pubblico per l’assunzione di un “Ufficiale Capitano di Polizia Locale”. Vincitore è risultato il Dott. Alessandro Bortolussi, nato a Portogruaro (VE) e attualmente comandante del Corpo di Polizia Intercomunale dei comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito e Colloredo di Monte Albano. Su queste pagine il nome di Bortolussi era rimbalzato mesi fa ai tempi in cui venne nominato commissario esaminatore in un concorso per mobilità nel comune di Pozzuolo del Friuli in cui risultò vincitore l’ufficiale della Polizia Locale di Udine, Pio Nardin. Scorrendo la graduatoria di Lignano, il secondo posto è occupato dal comandante della Polizia Locale di San Daniele Filippin, mentre al terzo si trova l’ufficiale udinese Debora Martone che in molti davano per favorita. Secondo rumors rivieraschi, l’udinese avrebbe già individuato un comune dove trasferirsi. Evidentemente il comando della Polizia Locale di Udine deve trovarsi in un completo disordine visto che tutti vogliono andarsene. Il caso del presidio di Via Leopardi è significativo. Una spesa inutile per un servizio inservibile che viene utilizzato solo come “vetrina” per allocchi udinesi e per la campagna elettorale.di Fontanini. Alle 19, appena calano le tenebre, gli “sceriffi” si cagano sotto e chiudono i battenti.