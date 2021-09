CaligoChirilò Exxx…Polzive!!! Il caso del vicequestore irrompe a Trieste. Fratelli d’Italia liscia il pelo ai NoGreenPass per superare la Lega.

Letto in controluce l’episodio della poliziotta goriziana Nunzia Alessandra Chirilò, che ha manifestato a Roma contro il No Green Pass, mette in evidenza la grande corsa al voto per le amministrative di domenica prossima. In regione c’è grande attesa, soprattutto per l’esito delle elezioni nel capoluogo regionale: Trieste feudo leghista è sotto attacco da parte di Fratelli d’Italia che non ha ma fatto mistero di voler competere per la primazia nel centrodestra friulano. Lo si capisce dalle spie che si sono accese in questi giorni. Innanzitutto dal numero in costante aumento dei manifestanti, in secondo luogo dalle dichiarazioni di due big triestini del partito della Meloni. Ieri l’assessore Scoccimarro ha tirato un attacco frontale al presidente Fedriga, notoriamente pro vaccino e green pass. Il passaggio in rete non lasciava dubbi: “Siamo l’unica nazione europea che obbliga i lavoratori ad avere il green pass, riteniamo che che le restrizioni del governo siano le peggiori d’Europa”. Firmato l’assessore.

Un’assimetria clamorosa rispetto alla capitale dove i meloniani sono all’opposizione mentre in regione governano con Fedriga. Dal canto suo, Scoccimarro ritiene percorribile la soluzione dei tamponi che dovrebbero essere gratuiti. A favore dei No Green Pass si schiera il capogruppo in regione di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli, che ha proposto e ottenuto uno sconto regionale sui tamponi ai minorenni. In questo senso sarà inevitabile che gli oppositori alla carta verde, domenica e lunedì prossimi, trovino una sponda politica nel partito Fratelli d’Italia. Se al termine dello spoglio il partito di Giorgia Meloni dovesse risultare il primo a Trieste, le ipotesi di un ribaltone in vista del 2023 non sono remote.