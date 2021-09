CollassoUdine Exxx…Polzive!!! Violenza chiama violenza. Un Hezbollah della Polizia Locale aggredisce e colpisce senza motivo Leopost.

Aggressione in piena regola stamattina nel capoluogo friulano. Il gravissimo episodio è avvenuto attorno alle 9.30 nel parcheggio del Supermercato Panorama di Viale Venezia.

Fra lo stupore dei presenti, un riconoscibilissimo agente di Polizia locale in borghese, e in evidente stato di alterazione, dopo aver fotografato la targa dell’automobile del giornalista e minacciato conseguenze, aggrediva Leonarduzzi senza alcun motivo. Anzi, il para-ufficiale, con fare militaresco e violento cercava la reazione alle sue continue provocazioni che si manifestavano avvicinandosi pericolosamente al suo bersaglio. A quel punto, Leonarduzzi ha preso il telefonino per filmare la scena. Alla vista dell’apparecchio, il vigile urbano di Udine si è infuriato come un animale e, dopo esser riuscito a strapparlo dalle mani del malcapitato, lo ha gettato a terra calpestandolo ripetutamente. Visto il danno e resosi conto di aver perso il controllo di se stesso, è fuggito su una motocicletta senza dare alcune spiegazione dell’episodio.

Lo studio legale di Leonarduzzi è stato informato. Ulteriori elementi della vicenda sono stati assunti e, per evidenti ragioni istruttorie, non possono essere riferiti. Resta grave il fatto che il comandante della Polizia Locale di Udine Del Longo si trovi in una evidente incapacità di gestire i suoi uomini che non rappresentano la sicurezza dei cittadini, bensì un pericolo.