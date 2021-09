CentroFriulano Exxx…Polzive!!! La settimana prima del voto: Serata di Beneficenza a Codroipo, la terza via del centrodestra Fvg.

Stasera a Codroipo presso l’Hotel Nodo, si terrà la tradizionale Serata di Beneficenza in favore dell’associazione “La Pannocchia”, la fondazione Onlus che si dedica alla gestione delle residenze per disabili. Un appuntamento denso di significati sociali, solidaristici ed elettorali che coincide con la nascita dell’Unità dei riformatori friulani caldeggiata dall’ambasciatore del Medio Friuli Luciano Facchini. Una svolta decisiva, nel momento in cui Lega e Fratelli d’Italia si contendono il primato del centrodestra, che affascina il Nord Est interessato a nuove prospettive elettorali alla vigilia del voto delle amministrative e in vista delle regionali. L’unità dei riformatori friulani (laici, europeisti, cattolici democratici, ambientalisti), sarà la cifra più adeguata per affermarsi alle prossime scadenze elettorali, compreso l’appuntamento di Codroipo del prossimo anno. Alla serata, non mancheranno i leader regionali Riccardi e Bini, l’assessore Tiziana Cividini, la testa di serie del centrosinistra locale Guido Nardini, l’ex dirigente sanitario Canciani, molti amministratori, esponenti del mondo dello sport e imprenditori di tutta la regione. Il principio della Beneficenza si intreccia a una nuova capacità di pensiero e azione, a un nuovo metodo di proporre, comunicare, decidere. La terza via del centrodestra Fvg.