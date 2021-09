LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Mascherin concede la rateizzazione del debito di 1,4milioni di Mtf al sindaco Fanotto. Comuni infuriati. Le rate ricadranno sulla nuova amministrazione.

Con la rateizzazione del debito verso Mtf proposta dal nuovo CDA della partecipa del comune di Lignano, si è venuto a creare un precedente clamoroso rispetto ad agevolazioni “su misura” di un comune rispetto agli altri 23 soci della partecipata Ambiente e Servizi. Al comune di Lignano era stato notificato un decreto in data 14.4.2021, dove il Tribunale di Udine ingiungeva al Comune di Lignano Sabbiadoro di pagare, in favore di MTF, la somma di € 1.390.909,32 in forza della fattura n. IT 0022100001/PA, oltre agli interessi legali dalla domanda a titolo di saldo dei corrispettivi dovuti a MTF per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti per l’anno 2020. Dopo vari tentativi e spese legali a carico del contribuente lignanese, è stato trovato un accordo di rateizzazione anticipando l’udienza che era stata fissata per il 28 settembre 2021. Lo schema di transazione sul quale le parti hanno trovato l’accordo prevede di definire il contenzioso mediante: pagamento da parte del Comune di € 800.000+IVA entro 30 giorni naturali dal ricevimento della fattura; pagamento della differenza a saldo, oltre l’Iva, in unica rata o in 12 rate nel corso dell’anno 2022. Il nuovo presidente del Cda di Mtf, la partecipata creata a misura di PMZanin che fornisce servizi al solo comune di Lignano, è Renato Mascherin che svolge le stesse mansioni di presidente in Ambiente e Servizi. Col precedente di questo accordo transattivo, tutti i 23 comuni soci di Ambiente e Servizi poterebbero rivendicare le stesse condizioni di rateizzazione offerte al comune di Lignano anche per le loro amministrazioni. Una preoccupazione resta aperta però a Lignano. Fanotto è al termine del suo mandato e lascerà in eredità al nuovo sindaco le rate da pagare per un totale di 600mila euri.