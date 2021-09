PalmanovaTradita Exxx…Polzive!!! Nicola Fiorino, fedelissimo di Martines, eletto presidente della Pro Palma. Purghe napoleoniche. Spunta un giallo sul verbale di assemblea

Improvvisamente i palmarini si trovano risucchiati in un vortice di magheggi e oscure assemblee che ignoravano totalmente.

Palmanova come un porto delle nebbie in cui le purghe di triste memoria e le riunioni clandestine hanno oscurato la Fortezza e trasformato un sodalizio laico, serenissimo, antitalebano e apolitico, in una macchina elettorale dell’angosciato uscente Francesco Martines, costretto a fare il capolista per il suo candidato eterodiretto Giuseppe Tellini. Il Generale che diventa soldato.

Ieri sera, nell’abitazione privata di un socio della Pro Palma è stato ratificato il nuovo direttivo del sodalizio locale: Presidente Nicola Fiorino; vice presidente, eletto a sua insaputa, giacchè assente nelle riunioni di lunedì e venerdì per malattia, Giovanni Battista Minchella; Tesoriera, Paola Petrazzo decisamente più malleabile dell’uscente Tiziana Ciaccia e vecchia conoscenza del presidente in duplex (Accademia della musica) Fiorino. Consiglieri: Marco Iacobelli e Raffaello Indri. Quest’ultimo componente della Lizard che si trova nello stesso edificio dell’Accademia della Musica. A Giovanni Gabassi, candidato con la lista Martines e inserito del direttivo farlocco del mese scorso, è stato consigliato di starsene fuori per non dare troppo nell’occhio. Come si vede, è nato un sodalizio con un taglio politico ben preciso la cui genesi ha provocato una notevole emorragia di iscritti. Per tutto il periodo antecendente l’assemblea dei soci, Fiorino non ha favorito rinnovi o nuove iscrizioni, anzi, allontanate! Una Pro Loco di natura carbonara riservata solo a pochi eletti e che si sta sfilacciando sempre di più dal tessuto sociale. Un ulteriore elemento che fa emergere il tratto cupolesco del sodalizio è stato determinato dalla composizione del collegio dei probiviri, completamente rinnovato. Pur se del precedente organo facevano parte personalità di livello come Vito Iacovino o Adriana Danielis, il clan di Fiorino-Minchella ha preferito ripiegare in favore del presidente Angela Galluccio e dei membri Pietro Maraglino e Rinaldo Fantino. Tutto nel proprio tinello.

Tuttavia il veleno sta nella coda ed è proprio di queste ore la notizia relativa ad alcuni iscritti che chiedono di poter visionare il verbale di assemblea dei soci che si è tenuto lunedì 20 settembre scorso. Un giallo nel cuore del Friuli che macchia di ocra il 50esimo della Pro Palma. Cosa nascondono? Palmanova infetta, regione malata.