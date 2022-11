PolverieraFriulana Exxx…Polzive!!! Perché non passa mai la doppia preferenza in Consiglio regionale? L’opposizione propone, la maggioranza espone. Bordin: “Volete il 50% di donne in lista? Va bene!”

Con 23 voti contrari e 17 favorevoli (Spagnolo è uscita dall’aula) la proposta di legge per l’istituzione della doppia preferenza di genere alle elezioni regionali è stata bocciata. E’ già la terza volta. Non è bastata la folta presenza sugli spalti dell’emiciclo dei rappresentanti dei comitati per convincere i consiglieri della maggioranza a votare a favore. Nemmeno il passaggio su Giorgia Meloni (la prima donna “premier”) del capogruppo di Fratelli d’Italia Giacomelli ha convinto i 4 di Fratelli d’Italia (Lippolis, Giacomelli, Barberio e Basso) a votare a favore. Il problema, quando si affronta il delicatissimo tema di una legge elettorale, è sempre quello della combinazione tra le forze politiche. La quadra non si trova perché sulla bilancia della doppia preferenza pesano richieste e rifiuti. Un braccio di ferro dove il centrodestra ha fatto capire di condividere l’iniziativa di Russo & firmatari, ma che andrebbe arricchita da una visione più complessiva dell’impianto. Per esempio, il centro destra mediava su abrogazione del limite del terzo mandato; sulla possibilità che il candidato presidente che giunge terzo possa entrare in Consiglio; introduzione del consigliere “supplente” come in Veneto (se assessore che si dimette da consigliere e a sua volta viene cacciato dalla giunta, può rientrare in assemblea); una revisione dei rapporti 60-40 fra maggioranza e opposizione, ovvero eliminare la quota di garanzia alla minoranza e l’immancabile (ogni anno) richiesta a derogare il limite dei 90 giorni delle dimissioni dei sindaci intenzionati a competere per le regionali. Un gioco al rialzo che ha provocato lo stallo dell’iniziativa.

L’opposizione, consapevole che la proposta non sarebbe mai passata, ha mostrato i muscoli: “Il rumore delle unghie sui vetri diventa insopportabile” ha tuonato Shaurli. Replica di Bordin: “Volete fomentare una conflittualità fra maggioranza e opposizione. In questo momento – interviene il capogruppo della Lega – uno si presenta e il cittadino vota. C’è già un meccanismo che prevede la presenza di donne il lista. Volete il 50% di donne in lista? va bene. Noi vi diamo la nostra disponibilità, ma le leggi elettorali vanno affrontate su un tavolo comune. Voi siete sempre fuori tempo massimo”. Bordin conclude: “All’inzio della prossima legislatura ci impegneremo a creare le condizioni per modificare sostanzialmente la legge elettorale”. L’assessore Roberti chiosa: “Se ci fossero stati segnali di apertura da parte vostra, oggi avremmo potuto votare la doppia preferenza di genere all’unanimità”. Il dibattuto si chiude con la replica del proponente Russo.