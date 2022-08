PolverieraDemocratica Exxx…Polzive!!! PD Friulano sull’orlo di una crisi di nervi: Perché il segretario Shaurli si è fatto intortare da Serracchiani? Resa dei conti dopo le elezioni.

Una normetta che al Nazareno conoscono benissimo e che la diabolica Serracchiani, pur di impedire a Francesco Russo di ritornare a Roma, ha applicato alla grande intortando il consigliere regionale Cristiano Shaurli che si è lasciato illudere dalla capogruppo. Difficilissimo per lui l’approdo in Parlamento. Dove sta la furbata di Serracchiani che spingerà molti elettori progressisti friulani a votare per Calenda? Serracchiani è capolista al proporzionale camera del FVG e nel collegio del Piemonte1. La normetta contenuta nel Rosatellum è chiara, nessuna opzione: “Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale”. Fatti due conti, come scrivono in rete gli attentissimi lettori, nel 2018 il PD a Torino raggiunse il 25% mentre in FVG arrivò al 18,7%. Alle ultime comunali di Torino il PD prese oltre il 28% dei voti nonostante un numero elevato di liste. Partendo da questi termini, il PD per eleggere due deputati al proporzionale dovrebbe, minimo minimo, superare il 30% che, grazie al riparto nazionale, potrebbe far scattare il secondo in lista, ovvero Shaurli. Previsione impossibile visti i chiari di luna che affliggono il partito. Ed ora, dopo la furbata di Serracchiani, peggio con peggio. Inutile dire che Shaurli è quello che sperava, da dietro le quinte (grazie all’appoggio di Orlando e Provenzano), di sfilare il posto a Iacop. Ci è riuscito ma inutilmente. Il Friuli dovrà, ancora una volta, farsi rappresentare dall’invisa Serracchiani. Il malcontento sale e gli stessi Dem son sconcertati da questo magheggio messo in pratica dai due (Shaurli-Serracchiani). A questo punto la segreteria di Shaurli è a rischio e sono in molti, dopo il caso Fratoianni e la sterminata pattuglia di “parenti di” ad orientare il proprio voto verso Calenda-Renzi.