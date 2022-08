LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! La tribù del Panettone scalda i motori per le regionali: Bini-ZaninMtf siglano l’accordo elettorale.

Grazie all’intuizione di Tollon, D’Altilia e Benigno, quella del 16 agosto va cerchiata come data bollente sul calendario politico regionale. Dopo la religiosissima processione della Beata Vergine di Marano Lagunare nella notte di ferragosto, ignorata dalla maggior parte dei baciapile moderati del centrodestra (a parte la Lega), a Lignano si è celebrato ieri il più laico “Panettone di Ferragosto” che, da alcuni anni, viene festeggiato il 16.

Quest’anno la riservatissima combriccola si è data appuntamento “Alle Bocce” il locale di tendenza gestito dal patron Patrizio ex Speziaria. La combinazione con le elezioni politiche e i nomi dei presenti, hanno inevitabilmente trascinato l’adunata nel frullatore della madre di tutte le elezioni: Regionali 2023. In tal senso i partecipanti erano rapiti dal goloso chiodo fisso: la Lista del presidente. La presenza dell’assessore Bini e del presidente del consiglio PM Zanin Mtf, ambedue ex Dc, indicava una direzione clamorosa: il patto elettorale siglato sulla glassa del panettone. Del resto, ZaninMtf vanta un bagaglio di preferenze impressionante e va detto che la maggior parte dei presenti alla festa di ieri, dal presidente del CAFC Salvatore Benigno in giù, era riconducibile alla sua area d’influenza.

Dalla rosa dei nomi spiccava quello di Mauro Mazza, ex direttore di Rai 1 e Rai Sport, cui il centrodestra voleva candidare lo scorso anno a sindaco di Lignano; l’imprenditore Michele Bortolussi; l’assessore di Cervignano Alberto Rigotto; quello di Lignano Massimo Brini; i consiglieri Carlo Teghil e Marco Donà; il presidente Lisagest Manuel Rodeano e il suo predecessore Ennio Giorgi; il produttore vinicolo e vice sindaco a Premariacco Ermacora, Michele Zanolla, Stefano Montrone, il sindaco Pitton e tutta la miscellanea moderata pronta ad arginare le truppe degli scatenati Benito Remix alle regionali del prossimo anno. Verifica decisiva il 25 settembre.