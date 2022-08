BrugnaroPortogruaro Exxx…Polzive!!! Resa dei conti Lega-Senatore: si dimette il sindaco Favero. 20 giorni per confermare. Prendere o lasciare.

Si è dimesso il sindaco di Portogruaro Florio Favero. Dal tono del comunicato, le sue dimissioni paiono essere irrevocabili. In tal caso la città sarebbe chiamata al rinnovo il prossimo anno assieme a San Donà e San Stino. Le ragioni della decisione sono figlie del forzato accordo al ballottaggio fra il gruppo di Florio Favero (Lega) e la coalizione uscita sconfitta al primo turno, quella che candidava sindaco l’uscente Maria Teresa Senatore, oggi passata col gruppo di Brugnaro e sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Le dimissioni dell’assessore Claudia Salvador hanno fatto il resto. C’è da registrare anche una oggettiva difficoltà di agibilità amministrativa che ha portato alla bocciatura della delibera consiliare sulla verifica degli equilibri di bilancio. Ma alla base delle dimissioni del sindaco c’è una profonda frattura fra il gruppo di Senatore, che fa riferimento a Brugnaro e quello di Favero. Situazione incasinata dall’incognita del vice sindaco Mattia Del Ben della Lega che, per ragioni professionali, potrebbe dimettersi anche lui dalla carica.



“Con rammarico abbandono il percorso intrapreso, prendendo atto che non esistono in questa maggioranza le condizioni per poter proseguire il mio incarico e con serenità affrontare i tanti problemi che si evidenzieranno nel prossimo futuro”.

Con queste parole, contenute nella lettera protocollata stamane in municipio, il sindaco di Portogruaro, Florio Favero, della Lega, ha rassegnato le dimissioni. Il braccio di ferro in atto da settimane in maggioranza conosce dunque un nuovo capitolo. Sarà l’epilogo o solo un tentativo di forzare la mano per trovare la quadra? Lo si capirà entro il 6 settembre, quando le dimissioni di Favero diventeranno, se non ritirate nel frattempo, irrevocabili.

“Non c’è dignità per un’Amministrazione costretta alla ricerca di un continuo equilibrio caratterizzato da personalismi e pressioni anche indebite”, scrive Favero, “ai quali non intendo subordinare il mio lavoro e il bene dell’intera città. Ritengo moralmente inaccettabile dover ogni giorno riconquistare il pieno mandato conferito dagli elettori, fin dall’inizio avversato con ogni mezzo dai banchi di una parte della maggioranza, con la conseguenza di veder scritte pagine indegne di trattative e ragioni personali governate da logiche che in nome dell’amore che nutro per la mia città non posso e non voglio accettare”.

Favero ringrazia chi ha collaborato con lui in questi due anni, spiega che nei prossimi giorni si attiverà per compiere gli atti necessari perché i mesi a venire trascorrano senza alcun danno per la normale attività dell’ente. “Un pensiero va alle tante persone che hanno creduto in me e alle quali voglio dire che questa decisione comunque non fermerà il mio percorso intrapreso, pensando già al futuro con lo stesso impegno e passione”, conclude Favero”.