Grado’Mbriagado Exxx…Polzive!!! Casa Piena, operatrice ubriaca. Dalla Cooperativa alla Cantina. Un’operatrice sanitaria di Casa Serena non si reggeva in piedi. Ribaltata su un ospite novantenne. La Socialteam di Guarneri nella bufera.

L’episodio è avvenuto l’8 agosto scorso e nel consiglio comunale del 10 erano state presentate le puntuali interrogazioni a firma di Fabris, Cicogna e Reverdito. Il sindaco andò su tutte le furie e la Reverdito, chiese le dimissioni. Ovviamente respinte. Su queste pagine se n’era scritto abbondantemente il 10 agosto, ma la notizia era stata tenuta ben nascosta per paura di disturbare i manovratori: Kovatsch e Guarneri. I facilitatori del passaggio fulmineo dalla gestione della struttura da KCS alla Socialteam Srl. Oggi si è avuta la conferma dopo le indagini dei Nas. Un’operatrice sanitaria, di nazionalità bulgara, dipendente della Socialteam, si è capottata sul corpo di un povero ospite novantenne; era completamente ubriaca. Chi controlla il personale?

I consiglieri, oltre a chiedere le dimissioni del sindaco, avevano interrogato la maggioranza per avere risposte su: “Come intende agire l’amministrazione comunale dopo i nuovi casi di maltrattamenti?” (cioè l’ubriaca? Ndr). Il sindaco, annusata la problematicità della nuova gestione, aveva invitato in aula l’amministratore unico di Socialteam Guarneri, il quale, invece di rassicurare consiglieri, parenti e ospiti della struttura aveva illustrato brutalmente la complessità della situazione: “Non siamo in grado di trovare personale e siamo in grossa difficoltà. Non riusciamo a sanare le carenze”. Durante i lavori del consiglio, la minoranza aveva chiesto conto: “Verificato che le motivazioni di questo cambio da KCS a Socialteam erano tutte da ricondursi ai maltrattamenti che si sono verificati nel novembre del 2021, oggi tali motivazioni sono state smentite dai fatti”. Sul punto era intervenuto il consigliere Cicogna: “E’ stata una decisione affrettata. La Socialteam non era pronta e preparata a prendere in gestione la casa di riposo. Ci avete raccontato la storia che da domani tutto sarebbe tornato alla normalità…invece siamo peggio di prima. Dopo una settimana un nuovo episodio di maltrattamento e una OS licenziata”. Per Socialteam di Guarneri non è un bell’esordio e la burrasca su Kovatsch sta arrivando. Basta solo attendere l’autunno.