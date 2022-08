VergognaFriulana Exxx…Polzive!!! Ristoranti alla canna del gas. Gli sgherri di Fontanini multano le auto dei giocatori dell’udinese parcheggiate in via Poscolle.

Senza pietà. Il centrodestra che difende l’impresa deve aver perso qualche rotella, non è quello che guida Udine, irriconoscibile. E’ dimostrato dalle costanti persecuzioni degli sceriffi della Polizia Locale contro l’impresa privata, contro gli esercizi pubblici e contro le partite iva. Ieri sera, mentre in città non volava una mosca, i giocatori dell’udinese avevano pensato di rallegrare il centro e si erano dati appuntamento alla pizzeria Biffi per una festicciola tra pedatori. Visto il clima da the day after, avevano parcheggiato le auto via Poscolle. Nemmeno 5 minuti dopo, i gringos, agli ordini dell’inflessibile comandate Eros Del Longo, si sono precipitati di fronte al locale e hanno iniziato a staccare verbali come fossero biglietti della tombola. Alcuni giocatori si sono visti appioppare una doppia multa, prima della cena e durante.

Diego, il gestore della pizzeria Biffi è costernato: “Il nostro locale non chiude mai, nemmeno per ferie, vogliamo dare un servizio ai nostri clienti e ai turisti che arrivano a Udine. Sono amareggiato – afferma Diego – stasera in città non c’era nessuno, che senso ha dimostrare il pugno di ferro contro i nostri clienti? Per noi è un danno gravissimo se pensiamo all’aumento delle bollette, ai costi che sono ormai fuori controllo, al personale e all’aumento delle materie prime. Se l’amministrazione non collabora, vuol dire che c’è qualcosa che non va”.

Udine, città governata dal bastone e dalla carota di Fontanini non aveva mai registrato episodi così brutali. E’ l’ultimo Ferragosto degli scappati di casa. Tornare nel contado. Fate in fretta e magari di nascosto, sfiorando il muro sotto i portici della città come suol fare Fontanini.