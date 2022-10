PolverieraDemocratica Exxx…Polzive!!! Il PD non trova l’intesa sul candidato unitario. Da Giau contro Liva: Le sciabolate di Russo contro Serracchiani. Il nodo Udine.

Scadono oggi i termini per la presentazione dei candidati alla segreteria-ponte del Pd. Sabato 29 a Palmanova si riunirà l’assemblea dei delegati che dovrà esprimere il voto sul segretario che condurrà i Democratici sul difficile terreno delle scadenze elettorali del prossimo anno: Regionali e comune di Udine. Gli aspiranti attualmente in corsa sono due: Renzo Liva e Chiara Da Giau. Il primo a tuonare contro la mancata occasione di arrivare uniti ai lavori di sabato è il consigliere regionale Francesco Russo (vedi Messaggero Veneto). “Renzo Liva non è adatto a fare il segretario del Pd”. Per il professore triestino “Il Pd ha la possibilità di lanciare un segno di discontinuità e dimostrare di aver capito i messaggi degli elettori. Lo può fare – osserva Russo – solo differenziandosi da Roma, dove, nonostante le dimissioni di Letta, tutta la prima linea che ha perso le elezioni è rimasta saldamente sulle proprie poltrone a cominciare dalla scelta, incomprensibile, di confermare le due capogruppo in Parlamento (Serracchiani alla camera Ndr)”. Vecchie incrostazioni che rispuntano puntuali e che sono la conseguenza della compilazione delle liste alle ultime politiche. Tant’è vero che il consigliere regionale fa anche i nomi di due candidati che avrebbero potuto dare un segnale di rinnovamento al partito: i sindaci Franco Lenarduzzi (Ruda) e Francesca Papais (Zoppola). I due non sono in corsa e Russo intravede il pericolo che si ripresentino le fratture già viste 4 anni fa fra quelli che stavano con Shaurli e quelli di Coppola. Pare che oggi nulla sia cambiato. Anzi la situazione si è acuita ancora di più, soprattutto se contestualizzata alle imminenti scadenze elettorali: Regionali e Udine. Renzo Liva non nega la sua fedeltà a Serracchiani; quattro giorni dopo le elezioni esprimeva così il suo pensiero in rete: “Oggi ho letto l’ennesimo attacco a Debora Serracchiani. Ho letto un articolo intriso di rancore indecente, ricostruzioni confidenziali anonime, valutazioni politiche critiche legittime ma ampliamente controbattibili. Allora io (…) testimoniero’ della sua capacità di lavoro, della sua disponibilità su ogni problema segnalatole, della sua competenza, della sua conoscenza del nostro territorio. I pettegolezzi anonimi, le antipatie personali… le lascio a chi ama coltivarle e condividerle…”. La candidatura di Liva trova sponda anche nella provincia udinese con Iacop, Spitaleri e Vincenzo Martines e sulla segretaria provinciale del Pd di Trieste Caterina Conti.

Da Giau proviene dallo scoutismo, più sensibile alle istanze sui diritti civili e popolare. E’ spalleggiata dal vice segretario uscente Coppola. Dall’esito di sabato si capirà quale sarà l’indicazione del partito sul sindaco di Udine, il campo largo e i rapporti con Rizza-De Monte-Telesca per il Terzo Polo.