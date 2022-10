CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! L’opzione Rigotto in A&T2000 fa scattare il toto assessori. Rispuntano le tensioni nella fomazione della giunta. La fusione con Net.

Non è stata casuale, un paio di settimane fa a Pozzuolo del Friuli, la presenza di numerosi esponenti della Net. Si trattava dell’inaugurazione della nuova sede di A&T2000. Il Cda era al completo, presidente De Marco compreso. I capannelli di amministratori che si erano formati dopo il taglio del nastro erano la testimonianza che il tema della fusione fra le due società sta piano piano germogliando. In tal senso non è neppure casuale che domani sera alla riunione dei comuni della Collinare spunti il nome di Alberto Rigotto come presidente di A&T2000 società di raccolta e smaltimento rifiuti (79 comuni). Qual’è lo standing del manager dell’Udinese calcio? Innanzitutto gli ottimi rapporti con la presidente della Net Luisa De Marco e, direttamente, l’incrocio con il presidente dell’udinese calcio Franco Soldati. Una triangolazione che potrebbe facilitare ed accelerare il progetto di fusione fra le due società che da parecchi anni è fermo nei cassetti. Tuttavia, l’opzione Rigotto in A&T2000 contiene un ulteriore elemento di assestamento politico. La combinazione è legata alla giunta del comune di Cervignano dove il centrodestra ha sorprendentemente vinto le elezioni col sindaco Andrea Balducci. Alberto Rigotto è assessore ai lavori pubblici e, l’eventuale incarico in A&T2000 libererebbe un posto nell’incolore giunta cervignanese. Dopo le elezioni, raggiungere l’intesa sulle compensazioni fu estremamente faticoso e alcuni eletti restarono esclusi. In tal senso Rigotto in A&T2000 potrebbe liberare un posto a uno dei consiglieri rimasti fuori dalla partita. Per esempio la consigliera delegata Elisa Puntin.