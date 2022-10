MacerieSerracchiani Exxx…Polzive!!! La legnata della Meloni all’ex presidente raggiunge il Friuli: Precipitano le quotazioni di Renzo Liva per la segreteria. La profezia di Russo. Cerno: “E’ stato un discorso inedito”.

In mattinata la devastante intervista di Francesco Russo sul Messaggero Veneto; nel pomeriggio la risposta della presidente Giorgia Meloni a Serracchiani sulle repliche al suo discorso sulla fiducia (“…mi guadi Serracchiani le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?”); in serata Tommaso Cerno rincara la dose: “La destra ha gli occhi di tigre che Letta cercava nei suoi”. Quella di ieri per il PD, ed in particolare per l’ex presidente della regione, è stata la giornata degli abissi. Nel buio profondo è finita Serracchiani l’ispiratrice del candidato favorito alla segreteria del Pd friulano Renzo Liva. Non un buon affare. Francesco Russo aveva messo in guardia: “Tutta la prima linea del partito che ha perso le elezioni è rimasta saldamente sulle proprie poltrone a cominciare dalla scelta di confermare le due capogruppo”. Legnate anche dal Friuli. Con quale stato d’animo si presenteranno sabato a Palmanova i 104 delegati per eleggere il segretario? Abissi. E nel tardo pomeriggio su “Tagadà” interviene anche l’ex senatore del PD Tommaso Cerno: “Anziché rosicare, consiglio alla sinistra di trovare la direzione da opporre come idea di Paese e non solo come elenco della spesa (…). La sinistra ha visto il leader del centrodestra parlare di temi della sinistra come la sovranità alimentare. Non è di sinistra dire che non dobbiamo dipendere dalle multinazionali? La sinistra è così annacquata che non si ricorda più neanche da dove viene. Questa è una nuova destra che nasce in Italia. E’ una destra che dice chi è. Compiutamente”. Abissi. Ma l’immagine di Serracchiani ammutolita in Parlamento è già nella storia.