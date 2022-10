LatrinaEuropea Exxx…Polzive!!! Il marito di Ursula von der Leyen apre una società a Udine che vince un bando da 320milioni di euri del Pnrr. Clamorosi interessi in conflitto. Fuori dal Coro.

Fonte: “Fuori dal coro” su Rete 4 di ieri 25 ottobre.

Il 14 gennaio 2022 viene costituita a Udine la società “Orgenesin Italy” succursale in Italia dell’americana “Orgenesis Inc” società esperta di tecnologia MRNA ,la stessa dei vaccini contro il Covid. Chi fa parte di questa società? Nientemeno che il marito di Ursula von der Leyen.

Narra Maddalena Loy: “Questa società, dal 14 gennaio al 14 di ottobre, risulta inattiva, nessun fatturato. Ma l’apertura della società in Camera di Commercio di Udine è funzionale alla partecipazione di un bando promosso dall’Università di Padova di oltre 320 milioni di euri. Tutti provenienti da fondi europei rientranti nel piano per il rilancio del paese. Per la giornalista Maddalena Loy c’è il sospetto che la società udinese sia stata creata ad hoc per partecipare a questo bando. Infatti è proprio il marito della presidente della commissione Ursula von der Leyen ad occuparsi della gestione dei fondi erogati dalla stessa commissione presieduta da sua moglie. Il caso è stato documentato ieri sera durante la trasmissione “Fuori dal Coro” condotta da Mario Giordano su Rete 4. Titolo: “Gli affari di Ursula”. Magheggi di livello che incrociano Udine e che toccano la cifra di 320 milioni di euri per un finanziamento a beneficio dell’università di Padova per la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie geniche a base RNA. Heiko von der Leyen, marito della presidente della Commissione europea, è invischiato in un clamoroso conflitto d’interessi. L’eurodeputata italiana Francesca Donato ha chiesto che la presidente della Commissione Europea (la moglie…) Ursula von der Leyen chiarisca gli aspetti ambigui dell’operazione Si tratta di una vicenda che la vede coinvolta col marito e che riguarda un ingente finanziamento a beneficio dell’università di Padova per la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie geniche a base RNA il cui bando è stato vinto da una società registrata a Udine di cui fa parte Heiko, marito della presidente. Bruxelles, latrina d’Europa.