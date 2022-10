AspMoro Exxx…Polzive!!! Esplode la calotta dei magheggi codroipesi. Un architetto voleva tirare i soldi senza aver terminato i lavori: Revocato l’incarico. Segnalazione in Procura e Corte dei Conti.

Come funzionava, prima dell’arrivo del commissario, la gestione dell’Asp Moro di Codroipo? Per tentare di coprire una parte della voragine finanziaria compiuta dall’ex direttore generale Battiston, l’assessore Riccardi è stato costretto a metter mano al portafoglio regionale e calare sul tavolo del commissario una prima tranche di finanziamenti pari a 4 milioni e 200 mila euri. Ma oltre al dissesto finanziario, sottolineato dal Cda uscente che aveva chiesto l’intervento di un commissario, i documenti dell’Azienda di Servizi alla Persona di Codroipo rivelano la condizione di una spericolata e familistica gestione amministrativa. Uno degli esempi più clamorosi è quello legato al 5° lotto di completamento delle opere di riqualificazione del complesso edilizio della casa di riposo: valore 500 mila euri. Nel gennaio dello scorso anno, il direttore generale Battiston affidava all’archietto Bruno Del Fabbro l’incarico per i lavori di completamento delle opere di riqualificazione del complesso edilizio casa di Riposo, 5° lotto. Il professionista aveva ricevuto 33 mila euri fra acconti, rilievi, stato di fatto e saldo progettazione. Lo scorso mese di settembre Del Fabbro inviava il verbale di ultimazione lavori che non erano ancora completati. L’attuale Direttore generale dell’Asp, Federica Gregoris, riscontrava che i lavori non erano terminati e dichiarava inefficace il certificato di ultimazione lavori emesso dal professionista. Il Direttore Generale, rilevata la necessità di dare sviluppo concreto e rapido alla conclusione delle opere, procedeva alla revoca dell’incarico di direzione lavori affidato senza gara all’architetto Bruno Del Fabbro di Povoletto. Per quale motivo la direttrice Battiston affidava direttamente gli incarichi di lavori importanti sempre e solo al professionista Del Fabbro? Le risposte potrà darle l’autorità giudiziaria e contabile. Le segnalazioni sono stati inviate ai rispettivi uffici.