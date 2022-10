LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Sabbiadoro in lode ai palazzinari: un siluro di cemento armato sequestra il sole dalla spiaggia della Lisagest. Turisti increduli. Chi è l’assessore che ha proposto l’obbrobrio?

La foto è stata scattata l’estate scorsa all’ufficio “1 ter” verso le ore 17.30 di una giornata d’agosto. Come si può notare gran parte degli ombrelloni con lettini sono ombreggiati dall’hotel Columbus cui, dopo le autorizzazioni comunali, l’altezza ha raggiunto i 42 metri. Fronte mare. La spiaggia è in concessione alla Lisagest che, a sua volta, noleggia agli albergatori ombrelloni e lettini. Al tempo del progetto di sopraelevazione del siluro di cemento armato (2020 sindaco Fanotto) alto 42 metri, sia Lisagest che Capitaneria di porto non avevano posto alcun tipo di osservazione. Di tutt’altro avviso invece i clienti degli alberghi che pagano profumatamente il servizio ma si ritrovano col palazzone di cemento che copre il sole. Chi ha proposto la delibera di consiglio comunale per concedere l’autorizzazione ai palazzinari friulani di innalzare l’hotel fino a 42 metri? La domanda era stata presentata dalla Società “Hotel Columbus srl”, nella persona del legale rappresentante Daniela Doimo il 23 settembre 2019 ed è stata deliberata dal consiglio comunale nel 2020. Una sola astensione. L’assessore all’urbanistica dell’epoca che aveva proposto in consiglio l’approvazione del piano attuativo era Palo Ciubej, giunta sindaco Fanotto. Chi non ha fatto rispettare le norme di attuazione del Piano Regolatore che prevede: “Le altezze verso il mare non possono superare un’altezza comportante sulla spiaggia un’ombra pari a 1/8 della larghezza della spiaggia in condizione di medio mare fissata al 20 agosto alle ore 17. In realtà nella documentazione presentata al comune per ottenere il Pac il progettista aveva fornito una proiezione d’ombra provocata dall’altezza molto contenuta rispetto all’esito finale; nella tavola vengono rispettati i 13,8 metri del limite demaniale richiamato dal regolamento e il limite di proiezione dell’ombra prevista dalle norme tecniche di attuazione. Rilievo di data 20 agosto 2020 col programma “Shadow Calculator”. Quale danno d’immagine ha provocato l’estate scorsa la mancata e corretta applicazione delle regole di pianificazione del territorio? perché Lisagest e Capitaneria di Porto hanno sottovalutato le segnalazioni e le preoccupazioni di alcuni albergatori (nel 2019) rispetto al disordine urbanistico che si andava prospettando? Caso unico in Italia, i palazzinari sequestrano il sole ai turisti. Lignano infetta, cemento malato.