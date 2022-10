ArpaFelix Exxx…Polzive!!! In fuga dall’Agenzia le ditte che fanno la manutenzione per le centraline della qualità dell’aria: Dopo gli spagnoli, se ne va anche la Project Automation. Il giallo San Vito.

Nel febbraio scorso la DNota di Barcellona, che aveva vinto l’appalto per 4 anni (dal 20/12/2019), dichiarava di non essere in grado di gestire il nuovo software di funzionamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria sviluppato da Arpa Valle d’Aosta. Il contratto veniva quindi cessato e al suo posto, con affidamento diretto, veniva affidato il servizio all’unica ditta in graduatoria nelle procedure di gara, la Project Automations Spa di Monza per un periodo di 6 mesi: dal 13 aprile al 13 ottobre 2022. La ditta monzese, non ha acconsentito di proseguire il servizio sino alla naturale scadenza del contratto originario, rendendo pertanto necessario procedere con la predisposizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio stesso. Nel frattempo, visto che la Project non ne voleva sapere di continuare a fornire il servizio manutentivo, l’Arpa, nelle more dell’espletamento della nuova procedura europea, ha proceduto ad un secondo affidamento diretto alla “Project” per la fornitura del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, per la durata di ulteriori 4 mesi a decorrere dal 14/10/2022 e fino al 14 febbraio 2023. Curiosità dell’agenzia, l’importo è lo stesso, sia per 4 che per 6 mesi: € 137.664,00 (IVA esclusa), oltre a € 1.000,00 (IVA esclusa) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La questione della manutenzione delle centraline va strettamente legata alla zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, dove insiste una delle zone industriali più importati della regione. Fino a un anno fa l’unica centralina in funzione era sistemata a Morsano al Tagliamento a circa 10 Km di distanza. Grazie alle interrogazioni dei consiglieri comunali di opposizione Delle Fratte, Chiaruttini e Luigi Sandri è stata installata una centralina accanto all’asilo ma solo per il particolato. Non si hanno notizie di nuovi rilevatori. Quali verifiche sono state compiute dall’Arpa in questi mesi? Chi è in possesso degli esiti dei rilevamenti? Come si può pensare di ampliare uno stabilimento cui é prevista l”attività di bruciatura di tonnellate di scarti di legno senza avere in mano alcun parametro? A queste domande dovrà rispondere il sindaco e di riflesso l’Arpa che ancora non ha fornito nessun elemento comparativo.