CuccagnaA&T2000 Exxx…Polzive!!! La Comunità Collinare punta sull’assessore di Cervignano e manager dell’Udinese Alberto Rigotto alla presidenza.

Settimana decisiva per la società partecipata pubblica che fornisce il sevizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 79 comuni. Giovedì prossimo 27 ottobre si terrà l’assemblea che dovrà eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione e Presidente. L’organo di rappresentanza politica sarà esteso a 5 componenti dopo l’ingresso dei comuni della Carnia. Per via delle quote di genere sarà necessario prevedere l’ingresso di almeno 2 donne. Sul fronte dei negoziati pre assembleari era prevista una riunione dei sindaci della Comunità Collinare per la settimana scorsa. Il vertice è stato rinviato a mercoledì 26, un giorno prima dell’assemblea. Secondo rimbalzi ben accreditati lungo l’asse Colloredo-San Daniele, i sindaci avrebbero trovato una convergenza sul nome di Alberto Rigotto, manager dell’Udinese calcio e assessore al comune di Cervignano. Una figura gradita alla Lega e a una parte di Forza Italia che scongiurerebbe il pasticcio di 2 anni fa quando la presidenza della Spa rimase in carica al Pd con Luciano Aita.