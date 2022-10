FratelliDiFiamma Exxx…Polzive!!! La calamita romana svuota il partito in periferia: Rischio polverizzazione, si cerca un nuovo segretario per Udine. Regista Daniele Franz (Saro).

Terminata l’estasi di palazzo Chigi, i protagonisti si ritrovano assorbiti nel vortice governativo che, visti i tempi, non concede tregua. Giorgia Meloni presidente del consiglio e Luca Ciriani ministro. Come potrà la presidente Meloni continuare a governare il partito seguendo contemporaneamente i casini dell’Italia? Nicole Matteoni ed Emanuele Loperfido in Parlamento; il segretario del Friuli VG Walter Rizzetto scalpita per ottenere la presidenza di commissione lavoro; il Friuli completamente svuotato dei dirigenti di Fratelli d’Italia. Un incubo. Nel timore che inizi una guerra tra bande, a Udine i militanti hanno iniziato a portarsi avanti col lavoro giacché il prossimo anno ci sono sia le comunali (alcuni puntano a Trieste Valentini; Pittioni? Ugo Falcone) che le regionali. Luca Vidoni è il commissario e si pensa di superare il passaggio commissariale nominando un sostituto con esperienza e che riesca a salvaguardare il patrimonio dei Benito-Remix. Interlocuzioni sono già state avviate e in questi giorni dovrebbe essere individuata la figura che dovrà gestire il partito in città. Colui che, storicamente, conosce sia la provincia che la germogliatura di Fratelli d’Italia ex MSI è Daniele Franz, il “Saggio” del partito. Lo si era intravisto alla festa di chiusura elettorale del centrodestra a Udine venerdì 23 settembre. Ascoltava e osserva da dietro le quinte. Con i maggiorenti a Roma il partito rischia la polverizzazione e occorre una guida che si occupi della Fiamma. A chi affidare le sorti del partito? Si fa il nome i Paolo Ciani storico esponente di Alleanza Nazionale che con Daniele Franz ha sempre mantenuto un ottimo rapporto. Va aggiunto che l’ex deputato conserva una lunga amicizia con Ferruccio Saro e non è esclusa una consultazione indiretta nella fase elettiva. Chi deciderà i nomi delle liste?

E’ ben vero, che l’asse Franz-Ciani tenderà a prediligere e sostenere i militanti di lungo corso, quelli storici (per esempio Turridano alle regionali), piuttosto che gli iscritti saliti sul carro vincente all’ultimo minuto.