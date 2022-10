StalleFriulane Exxx…Polzive!!! I coltivatori alla canna del gas. Budai: “L’erba medica è quadruplicata; i magimi alle stelle; soia ed energia elettrica a prezzi stellari. Il latte ce lo pagano 0,60 euri”. Speriamo nel nuovo governo.

“Il latte ce lo pagano circa 0,60 euri al litro (dai 0,48 precedenti), un piccolo aumento rispetto al valore precedente la crisi, ma è un ritocco minimissimo rispetto all’attuale costo della produzione”. Alberto Budai presidente Commissione agricoltura in Consiglio regionale e titolare di azienda agricola a Fauglis di Gonars, sintetizza brevemente la grave situazione di crisi che sta attraversando il comparto della zootecnìa friulana: “Il costo dell’energia elettrica è triplicato, i mangimi proteici raddoppiati; la soia è salita da 30 a 70 euri al quintale, l’erba medica da 12 a 35/36 euri. Perfino la carta “asciugatutto” che usiamo per pulire le tette della vacche dopo la mungitura è aumentata”. Il consigliere fa due conti e realizza che l’aumento del latte non è certamente in linea con l’aumento delle materie prime. Situazione peggiorata. “Basta un esempio – osserva – L’Inalca, che è il più grande macello italiano è passato da 450 capi di bestiame abbattuti al giorno a ben 1.500!! Cosa significa?, così spiega Budai: molte aziende chiudono e portano i capi al macello. Anche in Friuli vi sono almeno una decina di aziende che non riescono, causa i costi troppo alti, a tenere in piedi l’azienda. Spero nel nuovo Governo – aggiunge – aspettiamo un paio di mesi prima di giudicare e poi vediamo. Per ora noi in Friuli abbiamo giù attivato forme di finanziamento fino a 35 mila euri con un abbattimento del 25% a fondo perso su ogni rata”. Il ministro di Budai è Lollobrigida, sarà il Benito-Remix tifoso della Lazio ad occuparsi delle stalle friulane.