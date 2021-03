PolverieraCentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Fallisce l’attacco di Fratelli d’Italia contro la Lega. A San Daniele il partito dei poltronari friulani si accorda col Pd per far fuori il sindaco Valent. Maggioranza salva per un voto. Esclusivo.

E’ fallito miseramente stamattina, prima dei lavori del consiglio comunale, il tentativo dei patrioti di Walter Rizzetto di compiere il ribaltone contro la Lega. La vendetta di una consigliera per la mancata nomina ad assessora nel recente rimpasto della giunta Valent, aveva per obiettivo far saltare la maggioranza di centrodestra a San Daniele.

Nell’ultimo rimpasto di giunta, il sindaco aveva nominato assessora Fernanda Pugnale al posto di Silvana Zamolo. Una ripicca poltronara sfociata con l’agguato di stamattina. Zamolo, Candusso e Andreutti 〈fiancheggiatori della corrente del consigliere regionale Leonardo Barberio〉 avevano deciso di non partecipare all’adunanza. Dopo una breve sospensione, il consigliere Candusso ha fatto marcia indietro ed è rientrato in aula consentendo così il raggiungimento del numero legale necessario per proseguire i lavori. Tutta l’opposizione, comprese Zamolo e Andreutti, è rimasta fuori dall’aula. Lo sbrego politico è ustionante. Fratelli d’Italia, che non aveva eletto nessun consigliere alle ultime elezioni, usa la leva dei transfughi da altre liste per rivendicare assessorati. Una pratica costante in Friuli cui il partito del segretario regionale Rizzetto conosce molto bene. Basti citare il caso delle spazzolate Udinesi o di Gianbattista Turridano che ha tradito gli elettori del suo comune, Dignano, per farsi sistemare nell’esecutivo della Comunità Collinare. Tuttavia il dato è strettamente politico, giacchè il sindaco di San Daniele del Friuli è il responsabile degli enti locali per il Friuli Venezia Giulia della Lega. In questo senso, stupisce l’agibilità politica di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione. In Carnia i filo patrioti Garritussio, Giatti e Gonano sostengono il candidato del Pd Daniele Ariis alla presidenza della nuova Comunità Montana; a Muggia chiedono le primarie; a livello regionale, la presidente pari opportunità Dusy Marcolin ha dichiarato di essere rimasta delusa dal voto del centrodestra sulla preferenza di genere. A Codroipo le divisioni con Forza Italia e Lega sono la costante. A Pasian di Prato sono senza una direzione. Per converso a Udine 〈meloniani compensati da mediocri sistemazioni nelle partecipate〉, i dispensatori di lezioni politiche e paturnie meritocratiche, si piegano a novanta gradi di fronte a uno dei peggiori sindaci della regione. Ma qui una ragione c’è, oltre alla comodità del reddito di cittadinanza all’insù, v’è quella che i patrioti stanno cercando di sfilare la candidatura a sindaco a Fontanini nel 2023 per puntare sul nome di…