FullMetalEros Exxx…Polzive!!! Aria soffocante a Udine. Sospeso un agente dal servizio per aver alzato la voce con l’abusivo di titolo economico Giulietto Dri. Il comandante Eros Del Longo “pizzicato” con la paletta di servizio nella sua auto privata. La lettera della sospensione. Esclusivo.

Il comandante della Polizia Locale di Udine, che non è Forza di polizia, sistema la paletta dei vigili all’interno dell’abitacolo della sua auto privata. Una Chevrolet di colore bianco parcheggiata nei garage di via Marco Volpe. Un illecito clamoroso per un dirigente del comune di Udine.

Recentemente, una decina di agenti in forza alla Polizia Locale di Udine, aveva chiesto il nulla osta per fuggire dal comando Friulano. Non concesso. La settimana scorsa l’ufficiale Pio Nardin ha vinto una selezione per passare ad un altro comune. A breve, lascerà Udine.

Il comando dei vigili friulano, dopo la vittoria del centrodestra, è diventato peggio di Full Metal Jacket. Disordine e vipere. Le ragioni per cui la maggior parte degli agenti non lavora in serenità e vuole andarsene è da attribuirsi alle scorribande infantili dello zoppetto Dri e del suo protettore, il comandante Del Longo. L’ultima porcata è solo di qualche giorno fa, un agente molto serio e appena assunto ha avuto un alterco con Giulietto Dri. L’ufficiale, abusivo di titolo economico, non essendo in grado di risolvere la questione con garbo, si è rivolto al comandante Del Longo il quale ha firmato un provvedimento 〈vedi in calce〉 disciplinare in cui conferma che, pur non essendoci gli estremi per ravvisare la necessità di prendere provvedimenti disciplinari (testuale), in quanto l’alterco si inserirebbe in una dinamica plausibile all’interno di un reparto (per quanto i toni siano stati sopra le righe da ambo le parti), l’agente Gianluca Dau è sospeso dal nucleo motociclisti da lunedì 29 marzo al 15 maggio. Uno dei pochissimi a farne parte. Ecco il documento: