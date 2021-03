IngorgoVaccinale Exxx…Polzive!!! Riccardi annuncia 1.000 inoculazioni al Città Fiera di Udine. Un volontario della Protezione Civile: “Avevo l’appuntamento alle 17 sono uscito alle 21.30”. A Cividale 5 minuti di attesa. A Latisana 30. Esclusivo.

Com’è stato propagandato nelle sue diverse enfatizzazioni, ieri di é celebrato il grande autoshow vaccinale all’Ente Fiera di Martignacco (Ud) allestito dalla Protezione civile di Palmanova. Costo degli allestimenti e degli affitti del padiglione 8, circa 350mila euri. Vedi Leopost. L’occasione della convocazione vaccinale per la consueta passerella autocelebrativa è ormai irresistibile. Foto di rito e gente in attesa. La testimonianza della moglie del sign Mauro, un volontario della Protezione Civile di Udine, è crudele. Quella della giornata di ieri:

«…oggi mio marito Mauro, volontario PC ha fatto il vaccino, siamo arrivati alle 17,15 per un appuntamento alle 17,30, dopo 2 ore e mezza di coda all’esterno, Mauro è entrato ed è uscito alle 21,30. Inammissibile, chi ha in mano l’organizzazione di Udine? Latisana per esempio, miei conoscenti sono arrivati alle 13 e vaccinati alle 13,05. A Cividale tempo di attesa max 30 minuti!».

In Serbia a Belgrado o nel Sud del paese a Nis, arrivano da tutti i Balcani essendo la nazione ricchissima di antidoti Sars.CoV2 grazie ai buoni rapporti con Mosca e con Pechino. A Belgrado giungono dalle nazioni confinanti come la Macedonia del Nord, o dalle città come Banja Luka, Podgorica, Skopje, Sarajevo dove le dosi scarseggiano. I tempi di attesa, non hanno mai superato le due ore.