PolverieraCentroDestraFriuli Exxx…Polzive!!! Imprese alla canna del gas. Fontanini e Del Longo bastonano l’impresa: Multati dalla polizia locale due clienti per un caffè per asporto. Il sindaco difende il vigile che li ha multati. La vergogna delle città più elegante del Nord. Maggioranza polverizzata. Esclusivo.

A Udine, col centrodestra al governo, si randellano i clienti che vanno a prendersi un caffè per asporto. Avevano “violato il divieto di spostamento senza che sussistessero comprovate esigenze lavorative”. Multa da 400 euri scontata a 280. I multati non ci stanno e assicurano che “faremo certamente ricorso. Siamo contro uno stato di Polizia e contro gli sceriffi da strada. Non abbiamo fatto nulla di male”.

In tempi di crisi irreversibile il centrodestra friulano bastona l’impresa e i clienti. Non ha importanza il nome dello zoppetto 〈querelante Blogger〉 o del vigile che ha sanzionato i clienti che si erano recati al “caffè Milanese” di via Aquileia per prendersi un caffè per asporto, c’entra che Udine, col centrodestra al governo è diventata un’enclave da Stato di Polizia. Per favore, tornate nel Contado, i friulani non vi sopportano più. In realtà nemmeno i componenti della maggioranza, come il capogruppo del partito dell’impresa Zanolla riesce più contenersi. Appena ricevuta la notizia ha vomitato in rete tutto il suo disgusto contro la Polizia Locale e il protagonista della sanzione ai clienti. Metodi contro la partita iva. Centrodestra irriconoscibile, devastato, polverizzato, incapace di pilotare la polizia locale e l’amministrazione a sostegno dell’impresa. Anzi. In tempi di crisi mondiale il sindaco della Lega Fontanini manda in ispezione i poliziotti e un ufficiale abusivo a colpire i malcapitati clienti che chiedono un caffè per asporto. E’ capitato lunedì scorso al signor Pascal Veny che è stato multato dal poliziotto perchè aveva: “violato il divieto di spostamento senza che sussistessero comprovate esigenze lavorative”. Si era recato al bar, insieme a un collega, per prendersi un caffè per asporto. Nemmeno in Venezuela c’è questo accanimento contro il cittadino. Colpire i piccoli commercianti per violazioni irrisorie. Un caso politico nazionale che espone il centrodestra alla derisione.