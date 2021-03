TelequattroTv Exxx…Polzive!!! Febbraio da Profondo Rosso per le TV friulane: Telefriuli crolla a 58 mila e 800 contatti giorno-medio. Telequattro “tiene” e si ferma a 54mila. Si alza il sipario su «PN TV». Esclusivo..

Circa una quindicina di soci sono coinvolti nel progetto televisivo timbrato «PNTV» la voce del Nordest. Le prime trasmissioni, secondo i rimbalzi che giungono dal Friuli Occidentale, dovrebbero iniziare ai primi di maggio. Le riunioni procedono a ritmo serrato.

Intanto l’Auditel ha pubblicato i nuovi dati d’ascolto del mese di Gennaio e Febbraio. Si tratta di contatti giorno-medio che certificano l’appeal del canale televisivo nei confronti del telespettatore. Pur considerando il mese di Febbraio come uno dei più critici dell’anno, l’analisi è molto interessante. Rispetto al mese di gennaio, Telefriuli ha perso oltre 10mila contatti, passando dai 69mila e 300 del primo mese dell’anno ai 58.800 del mese di Febbraio. Un crollo spaventoso considerando il periodo di pandemìa e le notizie sul fenomeno. Diverso e più incoraggiante invece il quadro a Trieste dove la scoppiettante Telequattro fa miracoli. Tenuto conto del fisiologico e generale calo di febbraio, la Tv dei travolgenti Macete, riesce a contenere le perdite scendendo da 60mila e 400 contatti di gennaio, ai 54 mila di febbraio. 6mila in meno rispetto ai 10mila persi da Telefriuli. Al terzo posto la sorpresa di Telepadova Italia 7Gold che, grazie alle dirette delle trasmissioni sul calcio, è l’unica Tv che sale nei contatti da un mese all’altro. Dai 32.400 di gennaio è passata a 35mila di febbraio. Segue Telechiara che si ferma a 20mila e 200 contatti giorno-medio. Buio pesto per le altre Tv. Da segnalare il primato di Antenna Tre Veneto che in Veneto guida gli ascolti con oltre 450mila contatti-giorno. Nel mese di Gennaio erano 504mila.