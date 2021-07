UdinePolveriera Exxx.. Polzive!!! Qui vien giù tutto. L’assessore Battaglia si è dimessa dall’incarico e da tutte le deleghe. Resta consigliere comunale. Balla la giunta Fontanini. Esclusivo

L’assessora della lega del comune di Udine Asia Battaglia si è dimessa dall’incarico dopo che la Procura di Udine l’ha iscritta nel registro degli indagati per abuso e omissione di atti d’ufficio. Il caso era stato sollevato giovedì scorso dopo che i Carabinieri del Nas di Udine avevano effettuato dei controlli nelle forniture delle mense scolastiche a cura della ditta napoletana EP.

Non bastava minimizzare con la formula dell’ Atto Dovuto il caso delle mense scolastiche di Udine. Dimissioni inevitabili come scritto stamattina su queste pagine e che ora aprono una nuova fase nella giunta Fontanini. Il sindaco valuterà ma la pretendente è la Ioan, colei che più di altri ha insistito nella battaglia contro la ditta che forniva il precario servizio mense.

Una breve riunione stamattina con i vertici del partito a Reana, dove il sindaco Fontanini ha suggerito alla sua cocca di dimettersi. Una figura di merda mitologica per il sindaco che ha dimostrato la sua totale incapacità ad amministrare il capoluogo friulano. Un caso nazionale che ha coinvolto la Lega in virtù dell’assessora finita nella bufera dell’inchiesta della Procura di Udine. Le deleghe, pari opportunità, disabilità, istruzione e innovazione, sono state rimesse al sindaco. Asia Battaglia è indagata per abuso d’ufficio e omissione, resta consigliere comunale in virtù dei 50 voti ottenuti alle ultime elezioni. .