PoltroneGirevoli Exxx…Polzive!!! La Lega mette le mani su A&T2000, la Spa di raccolta rifiuti. A breve rinnovo CDA. Asse Saro-Tosolini per sistemare Venuti.

Dopo il disordine assembleare del luglio 2020 che permise, grazie a una proroga di due anni anziché uno, al Dem Luciano Aita di rimanere presidente fino all’approvazione del bilancio 2021, ora è in piena attività un soft power trasversale con l’obiettivo di conquistare il controllo di A&T2000 la spa a capitale pubblico che si occupa della raccolta rifiuti in circa 90 comuni, Collinare compresa.

Secondo i canoni spartitori, col Cda allargato da 3 a 5 componenti in virtù dell’ingresso dei comuni carnici, la presidenza spetta alla Lega, 2 consiglieri al centrosinistra e l’obbligo della quota femminile fissata a due unità. Il delegato per conto della Lega che ha il compito di indicare il nome del presidente è il consigliere regionale Lorenzo Tosolini. Il leghista di Pasian di Prato, com’è evidente, è in piena campagna elettorale per le regionali e le pedine da sistemare in funzione preferenze sono fondamentali. Dai boatos collinari spunta il nome di Massimiliano Venuti avversario della Lega alle comunali di Martignacco del 2018 quando vinse l’uomo di Saro-Treccartaro, Casali. Tosolini persegue la clamorosa sistemazione Venuti che ha già fatto venire il voltastomaco a molti leghisti friulani. Neanche pensare che un avversario della Lega possa venire risucchiato e addirittura sistemato in una delle poltrone più ambiziose di tutta la regione: la presidenza di A&T2000. In realtà, anche in questo caso il retroscena ribalta la scena e sullo sfondo appare il soft power del senatore di Martignacco che, oltre a Buja, Pagnacco, Tolmezzo, Udine e le regionali FVG, si sta impegnando per sorvegliare, col sindaco Casali, il comune di Martignacco. E’ la strategia messa in campo da Saro e Tosolini per tornaconti personali e per mantenere il controllo di due presidi decisivi per le prossime elezioni.

Il Cda uscente è composto dal presidente Luciano Aita, Gianpaolo Graberi e Marilena Domini.