GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Boris Johnson dà la carica a Zelensky: Fornitura dei formidabili lanciamissili Stormer. Colpo di grazia al macellaio Putin.

Boris Johnson consegnerà i lanciamissili corazzati Stormer in Ucraina per scatenare l’inferno contro l’esercito di Mad Vlad Putin. I missili Starstreak, miglior equipaggiamento bellico mai fornito prima, possono colpire jet ed elicotteri a bassa quota. L’armamento high-tech pesa13 tonnellate.

Il colonnello Richard Kemp, ex comandante delle truppe britanniche in Afghanistan, ha dichiarato: “La combinazione Stormer/Starstreak sarà un enorme impulso alla capacità di combattimento dell’Ucraina. È un veicolo da combattimento estremamente efficace e altamente mobile che danneggerà gravemente qualsiasi tentativo di attacco a basso livello da parte dell’aviazione di Putin”. Ma ha avvertito: “Questa notizia farà arrabbiare Mosca che sta già minacciando ritorsioni contro l’Occidente, in particolare la Gran Bretagna, per la fornitura di armi. Il Regno Unito sta avvisando Putin che l’aggressione russa, i crimini di guerra e gli attacchi missilistici non saranno più tollerati“.