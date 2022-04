BaccanoLignano Exxx…Polzive!!! Saltano i nervi al centrodestra balneare. La Lega respinge l’idea del fanottiano Brini. Annunciato un vertice infuocato per domani sera. A Codroipo il Pd riflette su Nardini.

Al nesso estivo che lega Codroipo a Lignano, si aggiunge quello politico. Due coalizioni in cerca della propria identità amministrativa in vista dell’appuntamento del 12 giugno. A Codroipo centrosinistra e centrodestra stanno cercando la ricamatura; a Lignano il centrodestra è risucchiato dalle turbine di Punta Tagliamento. Partendo dal mare quello di oggi é stato uno dei martedì più allucinanti di tutta la stagione. É stato rinviato a domani sera il vertice del centrodestra a causa delle divisioni ormai incancrenite sul nome del candidato. Per questo motivo è spuntato da Trieste il nome dell’assessore di Fanotto, Massimo Brini (stasera in conclave in “Vineria” col fedele Alfio Sciuto) come candidato del centrodestra. E i petardi hanno iniziato ad esplodere. Il primo ad alzare il tiro contro la scelta é stato Bosello, il segretario locale della Lega tuona: “Non so chi abbia fatto questa proposta, ma hanno fatto i conti senza l’oste – attacca il leghista – Marosa (candidato sindaco espressione di Fanotto) ha presentato recentemente sulla stampa la sua squadra di cui fa parte anche “Forza Lignano” di Brini. Ho la certezza che i componenti di Forza Lignano non accetteranno mai una forzatura dall’esterno per passare da Alessadro Marosa al centrodestra”. Bosello fa sapere che la Lega non intende cedere di un millimetro. Mentre per il gruppo di “3G” ci sarebbe qualche apertura. “Per me l’autonomia é un valore imprescindibile, come per la Lega di Salvini“. Per la cronaca, si é appena conclusa una riunione di Forza Italia per fare il punto sulla novità rimbalzata da Trieste. Gli azzurri sono concentrati su Laura Giorgi.

Venendo a Codroipo, il Pd di Damiani é riunito stasera “da Polo” nell’area delle risorgive. Il punto é fissato su Guido Nardini, ambizioso manager in corsa per la candidatura. Sul presidente della Polisportiva permangono alcune riserve.