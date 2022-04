BurrascaIsontina Exxx…Polzive!!! Ziberna perde pezzi. Fabio Gentile sbatte la porta e non si candida. Ad oggi 6 aspiranti. Certo il ballottaggio. Il caso Forza Italia a Gorizia e Monfalcone.

La nota curiosa nell’isontino è legata al fatto che ben due capigruppo di Forza Italia non si ricandideranno col proprio partito. Si tratta di Fabio Gentile a Gorizia e Giuseppe Nicoli a Monfalcone (capogruppo in regione). Del fuggi-fuggi forzista fanno parte anche l’on. Germano Pettarin (186 preferenze e non più consigliere) in rotta di collisione con la coordinatrice Sandra Savino e Serenella Ferrari (90).

Fabio Gentile ha confermato oggi sul Messaggero Veneto la scelta di non candidarsi e ha rivelato alcuni retroscena che lo hanno portato a questa decisione: “Ziberna, oltre ad aver commesso clamorosi errori che peseranno il 12 giugno, vedi mercato all’ingrosso, viabilità corso Italia, palazzetto dello sport…, si è circondato di yesman adoranti che lo stanno trascinando nel baratro e non se ne accorge. Uno su tutti Oreti che, eletto con la lista Autonomia Responsabile di Renzo Tondo, ha fatto il salto della quaglia ed è passato con Forza Italia. L’assessore alla cultura (sottufficiale dell’Esercito con laurea all’Università di Malta con sede a Roma) – osserva Gentile – è privo di conoscenza della storia e del territorio è l’essenza dell‘inutilità di questa amministrazione”. Il forzista, che assicura di rimanere nel partito, mette in guardia Ziberna dal “Comitato elettorale Oro”, ovvero Obizzi-Romano-Oreti. Saranno loro tre a condurre le danze della campagna elettorale.

Fabio Gentile mette insieme le cifre e, da puntiglioso amministratore, ricorda i pezzi da novanta che Ziberna ha perso per strada. Oltre a Gentile vanno segnalati: Pettarin, Ferrari, Zotti, Stasi, Picariello, Piscopo. Il totale dei voti che la pattuglia di candidati aveva portato in dote a Ziberna 5 anni fa è superiore ai mille voti. Un bagno di sangue ai piedi del Sabotino che fa riflettere il centrodestra rispetto al probabilissimo ballottaggio. Ad oggi i candidati alla carica di sindaco sono 6: Ziberna, Martina, Fasiolo, Zotti, Devetag, Ferrari. Secondo i guru isontini, se al secondo turno finisse Pierpaolo Martina (Lista Insieme) contro Ziberna, per il sindaco uscente sarebbero guai.