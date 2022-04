InBonoHospite Exxx…Polzive!!! Draghi scarica Giuseppe Bono A.D. di Fincantieri e presidente di Confindustria Fvg. Sfuma anche l’ipotesi presidenza della società.

Sono state ufficializzate oggi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) le nomine del nuovo vertice di Fincantieri. La società pubblica detiene il 71,3% del capitale della società che costruisce navi da crociera e navi militari. Il cda di Cdp si è riunito alle ore 11,30 per approvare la lista dei candidati che dovrà essere votata dall’assemblea di Fincantieri il 16 maggio. L’AD di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, si è incontrato stamattina con Giuseppe Bono per un breve colloquio. Scannapieco è un dirigente pubblico molto vicino al premier Draghi. Il governo conferma l’intenzione di cambiare il capoazienda, per ragioni anagrafiche, Bono ha 78 anni ed è in carica da 20 anni. Draghi e il suo consigliere economico, Francesco Giavazzi, vogliono un vertice interamente rinnovato. Non sono trapelati i contenuti del colloquio tra Scannapieco e Bono, ma secondo indiscrezioni al manager, di cui nessuno discute la competenza industriale nell’industria della difesa, non sarebbe stata offerta neppure la presidenza della società. Secondo Gianni Dragoni, per la carica di nuovo a.d. il candidato della prima ora di Palazzo Chigi è Pierroberto Folgiero, a.d. di Maire Tecnimont, multinazionale che fa impianti industriali, soprattutto per l’energia, controllata da Fabrizio Di Amato. Le mosse sul benservito a Bono e la candidatura di Folgiero andrebbero intestata sarebbe di Antonio Funiciello, il laureato in filosofia e uomo di comunicazione che Draghi ha nominato capo di gabinetto (carica di solito riservata a giuristi esperti), Funiciello era già stato capo segreteria di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. Nel 2021 Bono ha ricevuto uno stipendio monetario di 1,605 milioni lordi, di cui 632.450 come bonus di breve termine. Il bonus è il massimo previsto perché il cda “ha accertato il pieno raggiungimento delle specifiche condizioni di over performance“, si legge nella Relazione sulla remunerazione. L’a.d. ha inoltre ricevuto 609.431 azioni gratuite Fincantieri, che alla data di maturazione dell’incentivo valevano complessivamente 459.511 euro (0,754 euro l’una; oggi i titoli valgono meno, circa 0,61 euro). La busta paga complessiva di Bono è stata quindi di 2,06 milioni lordi. Giuseppe Bono è attualmente il presidente di Confindustria Fvg.