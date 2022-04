CampoSinistro Exxx…Polzive!!! A Codroipo soffia il vento dell’Est: Gli avanguardisti del Polo Civico stritolati dai rottami del ‘900. Il ritorno di Tonutti interrompe il progetto atlantico del grande centro. Il centrodestra ritrova l’unità su Gianluca Mauro.

Quella di martedì sera è stata una delle giornate più tormentate per la sinistra del Medio Friuli. Due vertici in contemporanea, da una parte il PD e dall’altra il Polo Civico. Il Pd in mezzo al guado in attesa di alleanze e il Polo Civico affascinato dall’idea di costruire il CentroCampo codroipese sul modello europeista immaginato dall’accademico Alessandro Maran. L’intelaiatura era saldata in quasi tutti gli angoli ed il vertice di martedì sera a Lonca di Codroipo sarebbe servito solo a definire i dettagli. Purtroppo, quando ormai l’apertura di dialogo con le forze centriste codroipesi sembrava avviato, è giunto il veto del redivivo Giancarlo Tonutti. Le scorie del passato hanno plastificato l’intesa per lasciare il posto alle nostalgie dei cristiano sociali. Chi c’era ha registrato un livello di scontro fra i partecipanti molto alto e la delusione fra gli avanguardisti per l’abbandono europeista, rimbalzava fino in via Roma. I radar su Lonca del Pd e “Fare Comunità” di Zanello-Chiarcossi erano ben puntati. In tal senso sono in molti a leggere il veto di Giancarlo Tonutti sul grande centro pilotato da Guido Nardini, come una battuta d’arresto funzionale alla ricostituzione dei Comunisti Unitari nel Medio Friuli. A questo punto, come conseguenza elettorale, dopo i vertici mancati del centrodestra, la coalizione ha ritrovato l’unità e si presenterà compatta col candidato Gianluca Mauro. Fratelli d’Italia, Lega e i centristi di Progetto Fvg-Forza Italia e Codroipo al Centro presenteranno il modello Brugnaro anche nel Medio Friuli. Se cambiamento deve esserci, sia radicale e in totale discontinuità con gli ultimi vent’anni di chi ha amministrato Codroipo.