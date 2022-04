PartigianiPutiniani Exxx…Polzive!!! Gherghetta polverizza il presidente dell’ANPI e propone Damiano dei Maneskin al suo posto

A una settimana dalle celebrazioni del 25 aprile in cui la città di Udine dimostra sempre una grande partecipazione, rimbomba la polemica sull’Anpi e sul suo presidente Gianfranco Pagliarulo . Ad alzare ulteriormente il livello dello scontro interviene l’ex presidente della provincia di Gorizia Enrico Gherghetta. Tanto per essere chiari su da che parte si deve stare senza tentennamenti nel conflitto Russia-Ucraina, Gherghetta riporta nientemeno che le parole dell’idolo del momento dei giovani di tutta Europa: Damiano dei Maneskin. Il cantante del gruppo romano non ha dubbi: “Free Ukraine, fuck Putin”. E Gherghetta lo propone presidente dell’Anpi Contro Pagliarulo sono spuntati post del 2014-2015 in cui il presidente dell’Anpi, già al centro di critiche per le sue posizioni sulla guerra, si esprimeva sulle tensioni Ucraina-Russia. Dopo l’invasione del Donbass Pagliarulo parlava del “regime nazistoide di Kiev, responsabile di eccidi efferati, assassinii e torture” denunciando anche l’espansionismo della Nato”. I commenti in rete sul profilo di Gherghetta non sono mancati, uno su tutti: “I battagloni Azov dell’Ucraina sono dichiaratamente nazisti e l’Ucraina prende armi dagli USA e dal 2013 fa uguale a Putin”.