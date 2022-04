TempiClementi Exxx…Polzive!!! Ennesimo vertice centrodestrista domani sera a Lignano. Fra La Placa e Giorgi spunta Maria Cristina. Il nodo Lisagest. Valeria Grillo sbarca a Lignano

Domani sera al San Carlo di Sabbiadoro il Centrodestra tenterà di cercare la via d’uscita dal buio in cui è precipitato. Serve un lampo che, a quanto pare, nemmeno domani sera illuminerà i convocati: Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia più i rappresentanti delle tre civiche (3G). Ci saranno anche le due teste di serie candidate sindaco indicate dalla coalizione in costruzione: Laura Giorgi e Manuel La Placa. Secondo i classici marosi (…) adriatici domani sera verrà proposta una liturgia tecnica, ovvero una sorta di primarie interne per arrivare alla decisione fra Laura Giorgi (Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Manuel la Placa ( “3G” + Lega).

Tuttavia lo scoppiettante week end pasquale (altissime le presenze di turisti in città) non ha distratto gli esponenti politici locali che si sono avvicendati in improvvisati e rapidi vertici fra “La Vineria” e “Le Bocce”.

Due note curiose: la vicenda lignanese è seguita con molta attenzione da Trieste: per Fedriga e Bini nella località balneare, punta di diamante del turismo d’elite dell’alto Adriatico è fondamentale fissare una bandierina. Se non altro per bissare il successo di Grado. In tal senso, spunta la soluzione “terza” , quella rappresentata dall’avvocato Maria Cristina Clementi per ora candidata sindaco di “Obiettivo Lignano e Vivi Lignano”. L’avvocato, stimata professionista nella stazione turistica, gode di solide entrature in quella parte di città che vuole svincolarsi dai grandi manovratori agevolati dalle corsie preferenziali di un’amministrazione comunale che si è sempre rivelata compiacente. Le nuove concessioni saranno il banco di prova. In questo senso diventa inopportuna la sindacatura di Alessandro Marosa, braccio destro di Ardito. Andrà in aspettativa? La seconda curiosità è legata alla “Farmacia dei Sani” di Sabbiadoro. Lo storico locale gestito da Patrizio (ora Alle Bocce) è passato nelle mani di Valeria Grillo. L’edificio, di proprietà di Promoturismo era in concessione al papà dell’esponente di Fratelli d’Italia di Lestizza (Ud) che ora ne ha ereditato i titoli.

Infine la questione spigolosa di Lisagest. Il passo indietro elettorale di Rodeano e il rientro nelle grazie di Fanotto dell’equilibrista Massimo Brini hanno scompaginato la partecipata che gestisce la spiaggia di Sabbiadoro. Fanotto ha insistito per rinnovare i vertici prima delle elezioni comunali del 12 giugno. Al comune di Lignano spetta la poltrona di vice presidente e, potrebbe indicare, con avallo della regione, anche il presidente. Ad oggi, dopo quanto successo nelle scorse settimane, le incrostazioni fra Lignano e Trieste sono pietrificate. Un incastro di non facile soluzione che poteva essere risolto seguendo le indicazioni di Antonio Bravo il rappresentante di Promoturismo in Lisagest che ha preso il posto di Gomiero, ovvero di rinviare approvazione del bilancio e rinnovo cariche a dopo il 12 giugno.