PoloCotto Exxx…Polzive!!! La banderuola Agrusti prende per il culo Maran e il Terzo Polo: Se abitassi a Monfalcone voterei Cecotti della lista Fedriga. Gelo fra i candidati Nicoli, Brescello e Roldo.

Ieri a Monfalcone è andato in scena il disegno che il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, aveva in mente fin dalla conferenza stampa convocata a Udine un paio di mesi fa quando lanciò, con un’iperbole, De Toni candidato sindaco di Udine. L’esponente renziano aveva lasciato intendere che alle regionali l’aspirante ideale sarebbe stato Fedriga. Non potendo però entrare in coalizione col centro destra, i vertici del Terzo Polo (Azione, Italia Viva e +Europa), grazie al supporto di Agrusti (vedi politiche del settembre 2022), hanno coglionato alcuni candidati e messo come candidato presidente l’ex parlamentare Alessandro Maran. Ieri, durante la visita di Fedriga alla De Wave di Monfalcone, non poteva mancare il saltafossi confindustriale Agrusti che, in un colpo solo, ha polverizzato le candidature della lista della triplice di Renzi-Calenda alle regionali nel collegio di Gorizia, si tratta, fra gli altri, di Giuseppe Nicoli, Mara Brescello, Giulia Roldo. Il mentore di Rosato ha infatti dichiarato che, “se abitassi a Monfalcone voterei per Michela Cecotti, vice del Coseveg”. In quale lista è candidata Michela? In quella del presidente e non certo in quella di Alessandro Maran. Di fatto il Terzo Polo, a rischio quorum del 4% secondo gli ultimi sondaggi, è ormai abbandonato a se stesso come una nave senza guida. In realtà si va materializzando il progetto politico di Ettore Rosato fatto trapelare a Udine: alle regionali formalmente da soli, in pratica alleati a Fedriga. Quali sono gli accordi che l’asse Trieste-Pordenone ha stipulato? Una cosa è lampante, i candidati di Italia Viva-Azione e + Europa sono carne da macello come lo furono i soldati sul Carso. Nel mentre la “Fedriga Presidente” consolida il suo appeal.