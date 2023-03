FedrigaPresidente Exxx…Polzive!!! Il mondo produttivo friulano punta su Michela Nadalutti in regione: Successo della candidata della lista del presidente a Pradamano: oltre 400 persone all’Hotel Riviera. Aria di sorpasso.

Alle Olimpiadi nelle gare di mezzofondo veloce i favoriti spuntano solo alle finali; nelle batterie o semifinali gli atleti conducono le cosidette “gare tattiche” che significa restare sottocoperta, non scoprire le carte. Si può dire la stessa cosa per la tornata elettorale delle regionali in Friuli del 2/3 aprile prossimi. A una decina di giorni dall’ora X dell’apertura delle urne, i finalisti attendono gli ultimi giorni per mettere in campo le proprie potenzialità. Alle olimpiadi di Pradamano di ieri sera, lo staff di Michela Nadalutti, candidata della “Fedriga Presidente” ha riunito all’Hotel Riviera non meno di 400 persone. Per la più parte partite iva e titolari d’impresa che pedalano ogni giorno come gregari in fuga. Per Nadalutti una festa dell’impresa certificata dalla presenza dell’assessore Bini, del presidente Fedriga, dei presidenti Graziano Tilatti (Confartigianato imprese), Giovanni Da Pozzo (CCIAA), Giuseppe Pavan e Alberto Sbuelz. Il successo di pubblico ha dimostrato quanto efficace sia stata l’intuizione di Fedriga di creare la lista civica (il presidente è rimasto per almeno un’ora prigioniero del pubblico per i selfie d’ordinanza) con la funzione di attrarre nuovi segmenti di elettorato che altrimenti sarebbero rimasti lontani dalle urne. Un numero così alto di sostenitori riunito un mercoledì sera va considerato come un grande successo ed erano in molti coloro che si scambiavano, fra un prosecco e una porzione di basmati, i risultati di un sondaggio monstre relativo al centro destra e in particolare alla “Fedriga Presidente”. Lampi elettorali che illuminavano anche i candidati al consiglio comunale di Udine come l’ex Paolo Vencato e la neo Benito Remix Ester Soramel, rimasti fulminati dall’intraprendenza della candidata Michela Nadalutti la quale non ha nascosto l’ambizione di superare le 2.000 preferenze. Ma non c’è tempo. Per la candidata della lista Fedriga, l’azienda viene prima di ogni altra cosa tant’è che ai partecipanti che lasciavano il salone delle feste la parola d’ordine del saluto era: “A che ora domani in ufficio?”.