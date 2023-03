LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Salvini suona la carica in Friuli: Partita speciale, siamo pronti. Sabato a Pordenone tutta la dirigenza nazionale in fiera. Testacoda dei BenitoRemix a Latisana: scadono le cambiali delle comunali, accordi sottobanco.

Nel frullatore elettorale di queste soporifere elezioni regionali fanno il loro ingresso le celebri “cambiali”. Che non hanno nulla a che vedere con i titoli di credito ma che rientrano nel gergo politico per testimoniare il rispetto dei patti fra competitor. L’esempio viene fornito dall’area rivierasca di Latisana, teatro, nel 2021 di un accordo fra Lega e Fratelli d’Italia. Le “voci” di accordi sottobanco rimandano alle ultime elezioni comunali di Latisana quando la vittoria del patriota Lanfranco Sette fu agevolata dal passo indietro della Lega che, pur di non rompere l’alleanza col centrodestra, diede il via libera alla candidatura a sindaco dell’esponenti di Fratelli d’Italia (tuttora presidente del consiglio di amministrazione dell’Interporto di Cervignano). Sette diventò sindaco e la Lega presentò il titolo di credito: alle regionali il sindaco di Fratelli d’Italia si deve impegnare per favorire l’elezione di Maddalena Spagnolo. Nulla di trascendentale se si pensa che, se la Lega non avesse fatto un passo indietro, il comune sarebbe finito nelle mani di Valvason. Del resto lo specchio di San Giorgio di Nogaro è lì a dimostrarlo: sulle divisioni del centrodestra Del Frate ha portato a casa la vittoria. Ora il cortocircuito esplode per via della presenza di un candidato di livello che Fratelli d’Italia ha schierato nell’area latisanese. Ed è Giandavide D’Andreis. L’imprenditore si è trovato, suo malgrado, nella giostra degli accordi sottobanco eredi del “favore” che il Carroccio aveva riservato al sindaco Lanfranco Sette nel 2021. Un disordine organizzativo che fa il paio con la situazione delle comunali di Udine dove i vertici degli ex Benito Remix hanno accolto fra le loro fila i candidati che facevano parte della squadra di Venanzi.

Intanto la Lega mostra i muscoli in vista delle elezioni regionali e schiera a Pordenone il suo stato maggiore: sabato 25 alla convention in programma in fiera alle 17.30 sarà presente Matteo Salvini, vicepremier e segretario del partito. Con il presidente della Regione Friuli Vg Massimiliano Fedriga a fare da padrone di casa, ci saranno anche il ministro dell’Economia e delle Finanzela Giancarlo Giorgetti, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il viceministro della Transizione ecologica Vannia Gava, il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e il senatore spilimberghese Marco Dreosto.