PoceniaSalva Exxx…Polzive!!! I padovani della Execo rinunciano al progetto di rifiuti pericolosi. L’immobile acquistato dall’azienda vitivinicola Anselmi.

Anche gli Alpini festeggiano (vedi foto) la fuga dei padovani dalla zona industriale.

I titolari della Execo Srl di Teolo in provincia di Padova, hanno venduto all’azienda agricola Anselmi l’ex stabilimento di via Locatelli nella zona industriale di Pocenia (Ud). I residenti possono tirare un sospiro di sollievo per il pericolo sventato di vedersi realizzare, a pochi metri dalle fabbriche e dalle abitazioni, un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ieri i proprietari hanno firmato l’atto di vendita alla ditta Anselmi di Pocenia: dal veleni alle viti. Il colpo di grazia ai veneti, dopo la vittoria della candidata Debora Furlan sulla candidata Irene Betto (sostenuta dall’uscente e intermediario Sirio Gigante), è giunto con le risposte degli uffici regionali rispetto alla documentazione che la Execo aveva presentato alla Direzione difesa dell’ambiente di Trieste. Il progetto era vistosamente carente. In realtà i veneti pretendevano di ottenere le autorizzazioni senza che il progetto in argomento ottenesse il nulla osta privo della procedura di valutazione di impatto ambientale. Gli uffici regionali difesa dell’ambiente hanno dato ragione alle preoccupazioni di Arpa, Azienda Sanitaria FC, accolto gli ordini del giorno dei comuni di Pocenia e di Muzzana del Turgnano, valutato le osservazioni di consiglieri regionali (Cristian Sergo) e semplici cittadini sostenuti da Leopost, unica testata che ha condiviso, fin da subito, le perplessità emerse rispetto al progetto di realizzare uno stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi nella zona industriale di Pocenia. I padovani pensavano di farla franca e la randellata del decreto della regione firmato un paio di mesi fa è chiarissimo. Alla Execo dopo queste bocciature e un sindaco che si è battuto fin dall’inizio contro quel progetto, devono aver pensato che era meglio rinunciare al progetto e ieri hanno venduto l’immobile. Se le elezioni le avesse vinte Irene Betto forse la piega sarebbe stata diversa.