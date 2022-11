NeniaD’Italia Exxx…Polzive!!! Rasoiata a Fontanini da parte del Benito Remix Roberto Menia: Calma con l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole. Il sindaco infuriato.

Ehia ehia allallah!!! Spuntano i fantasmi del peggior ventennio italico rilanciati da un Senatore triestino eletto in Liguria. Due macchie nere (nere…) si stampano sul partito della presidente del Consiglio: il caso Menia e quello di un consigliere comunale. Scintille Lega-Fratelli d’Italia

Sabato scorso Fontanini “Peter Forever” aveva ufficializzato la sua ricandidatura a sindaco di Udine e gli alleati avevano tirarato un sospiro di sollievo. Nessuno avrebbe immaginato che, appena due giorni dopo, sarebbe franato tutto. Fratelli d’Italia, partito di maggioranza nel paese, attraverso il suo miglior erede del ventennio rilancia una tiritera ormai fuori dal tempo e dalle condizioni: l’omologazione culturale, vecchio pallino dei meloniani. Il Senatore Roberto Menia, in una intervista rilasciata a “Il Piccolo” chiede il riconoscimento in Costituzione dell’italiano come lingua ufficiale dello Stato. Il Parlamentare triestino ha presentato un disegno di legge costituzionale in cui rimembra: «L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla». Con questo comma, il senatore lancia la sua battaglia in difesa dell’identità nazionale attraverso l’unità linguistica e motivando: «l’evoluzione della nazione e la sua proiezione nel tempo, anche e soprattutto tenendo conto delle dinamiche demografiche e delle spinte migratorie, deve trovare un collante e una ragione propulsiva nella lingua». Il riferimento al valore delle lingue minoritarie è evidente. E infatti Menia del disegno di legge affonda il rasoio: «la sottolineatura dell’unità linguistica non è in contrasto con la conservazione delle lingue minoritarie, peraltro tutelate dalla Costituzione», ma aggiunge che «in alcuni casi, elementi di protezione avanzata delle minoranze nazionali o linguistiche diventano strumento per l’imposizione di un monolinguismo nella toponomastica che cancella l’italiano: succede da anni nell’Alto Adige con il tedesco e inizia ad accadere anche nella Venezia Giulia con lo sloveno. In alcune parti del territorio nazionale la centralità dell’italiano è messa in discussione». Stesso discorso vale per il friulano. Una clamorosa rasoiata a Fontanini cultore dell’autonomismo e sostenitore dell’insegnamento e la promozione della cultura e della lingua friulana in tutti gli uffici pubblici.