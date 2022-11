CupaNenia Exxx…Polzive!!! Petardi tricolori nel Centrodestra. Le minoranze linguistiche non si toccano. Forza Italia e Lega contro l’oracolo di Predappio. Fratelli d’Italia nel panico.

Dai vertici dei patrioti tutto tace.

La proposta di legge di Roberto Menia di Fratelli d’Italia di comprimere la diffusione delle lingue minoritarie (il Parlamentare triestino ha presentato un disegno di legge costituzionale in cui rimembra: «L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla»), ha surriscaldato il già canicolare pianeta politico friulano. Tutto il Friuli contro e ci sono segnali negativi di forte irritazione per la proposta di legge costituzionale del Senatore anche da parte degli alleati di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. La Lega con Marco Dreosto (commissario regionale) non perdona e dichiara: «Nessuno tocchi il Friulano. Vorrei ricordare come le lingue minoritarie trovino la propria tutela nell’art. 6 della Costituzione italiana. La tutela e la promozione delle stesse, non solo è un diritto costituzionalmente garantito, ma è un fattore portante nelle società dove queste vengono parlate». Val la pena di ricordare che agli inizi degli anni ’30, in pieno ventennio, iniziò il processo di fascistizzazione degli italiani fin dalla prima infanzia. Il libro unico comprendeva la storia della rivoluzione fascista e dei suoi protagonisti, primo fra tutti il Duce. Nella politica scolastica ebbe un ruolo importante la campagna contro i dialetti. Col consolidarsi del regime e il timore di spinte localistiche e autonomistiche, i dialetti erano visti come ostacoli all’ideologia nazionale. In tal senso anche Forza Italia attraverso il capogruppo Giuseppe Nicoli osserva: «Nessuna nostalgia per i nazionalismi novecenteschi. La valorizzazione delle peculiarità culturali costituisce un aspetto irrinunciabile per il Friuli Venezia Giulia, Regione orgogliosamente autonoma. Quelle di Roberto Menia, parlamentare eletto in Liguria, sono parole fuori dal tempo». Molti ricorderanno che l’aspetto più odioso della politica linguistica del Fascismo fu la lotta contro le minoranze linguistiche, che si manifestò con varie iniziative: l’imposizione dell’italiano in Valle d’Aosta, la politica etnica ai danni della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige e tedesca e slovena nella Venezia Giulia. Franco Iacop del PD, chiede l’intervento del presidente della regione: “E’ bene che il presidente Fedriga, come massimo rappresentante della comunità regionale, insieme ai suoi assessori Roberti e Rosolen, prenda una posizione netta e chiara a tutela di tutte le lingue minoritarie. Dal canto suo, Massimo Moretuzzo del “Patto per l’autonomia”, ricorda: «Siamo di fronte a un fatto gravissimo, presenterò una mozione per chiedere che la Giunta Fedriga prenda immediatamente le distanze dalle dichiarazioni di Menia. Ricordo al senatore di Fratelli d’Italia – prosegue Moretuzzo – che l’insegnamento della lingua friulana è previsto dall’articolo 4 della legge statale 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che dà attuazione all’articolo 6 della Costituzione italiana, e confermato dalla legge regionale 29/2007 (Norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana), che ne disciplina l’applicazione con un regolamento attuativo». Di «Cupa storia» parla Cristiano Shaurli che puntualizza: “Per fortuna nostra e sfortuna di Menia e Fratelli d’Italia – continua Shaurli – siamo in Europa e le lingue minorizzate sono tutelate ovunque, considerate un valore aggiunto e non un panda da difendere. Proprio in questi giorni si è tenuto ‘Suns’, il festival della musica in lingua minorizzata che per una volta pone Udine e il Friuli al centro dell’attenzione europea sulla crescita e promozione moderna di queste lingue”.