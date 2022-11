CupaNenia Exxx…Polzive!!! Forza Italia e Lega sempre più vicini. Fusione in vista. Calenda stampella del governo. Riflessi in Friuli.

Fonte: Affaritaliani;

Un progetto ancora in fase embrionale, ma che viene discusso ai piani alti di Lega e Forza Italia e che, pare, sia già stato toccato anche nei colloqui tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. In questo primo mese abbondante di governo è emerso chiaramente, come dimostra in modo plastico la Legge di Bilancio per il prossimo anno, che Fratelli d’Italia comanda e prende le decisioni principali. Non solo perché esprime la presidente del Consiglio ma soprattutto perché, a seguito dei risultati elettorali dello scorso 25 settembre, ha la maggioranza relativa netta sia alla Camera sia al Senato. Che fare quindi? Dietro le quinte, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, torna l’ipotesi – che potrebbe concretizzarsi all’inizio del 2023 – della federazione tra il Carroccio, Forza Italia e i partiti minori del Centrodestra. Il primo step, di un processo lungo, sarebbe la fusione (o quantomeno federazione) dei gruppi parlamentari. A Palazzo Madama gli equilibri interni alla maggioranza non muterebbero. Alla Camera Alta FdI ha 63 seggi e la somma di Lega, azzurri e Civici d’Italia – Noi Moderati arriva a quota 53. Sicuramente un peso superiore rispetto a quello che hanno oggi le singole forze divise, ma il partito di Meloni continuerebbe a fare la voce grossa. A Montecitorio le cose sono diverse. Molto diverse. Fratelli d’Italia ha 118 deputati, mentre la somma di Carroccio, Forza Italia e Noi Moderati fa esattamente 119. Un parlamentare rispetto a FdI. Nulla di clamoroso, come ha detto ieri mattina la premier in un’intervista su un quotidiano nazionale, il governo durerà a lungo (Salvini e Berlusconi non vogliono assolutamente la crisi) ma se in uno dei due rami del Parlamento un nuovo gruppo Lega-Fi-Noi Moderati fosse la prima forza politica potrebbe cambiare, in parte, gli equilibri parlamentari. Quantomeno nella calendarizzazione dei provvedimenti in sede di Conferenza dei capigruppo, negli ordini del giorno, nelle mozioni e, in sostanza, in quel day-by-day parlamentare (anche nelle Commissioni e non solo in Aula) che è spesso decisivo. In Forza Italia Berlusconi sarebbe sostanzialmente d’accordo, così come Licia Ronzulli. Qualche resistenza dal vicepremier Antonio Tajani e da una minoranza di parlamentari. Il problema, semmai, è nella Lega dove Giancarlo Giorgetti non è favorevole. Ma c’è un altro risvolto dietro queste fibrillazioni parlamentari. La vicinanza fra il Terzo Polo e Giorgia Meloni. Il punto d’incontro è il reddito di cittadinanza. E’ sul provvedimento tanto caro al Movimento 5 Stelle e a Giuseppe Conte che la collaborazione iniziata ieri potrebbe concretizzarsi in Aula, magari con qualche emendamento congiunto che punti a stringere ancora di più le maglie per chi può lavorare ma percepisce il sussidio statale. D’altronde la battaglia contro il RdC è stata in campagna elettorale tanto di Fratelli d’Italia quanto della lista unitaria Azione-Italia Viva. C’è dell’altro però. Laddove Forza Italia e la Lega provassero a Montecitorio a spingere sui loro rispettivi cavalli di battaglia – l’innalzamento delle pensioni minime oltre quanto (davvero poco) ha già fatto il governo e l’aumento fino a 85mila euro lordi all’anno per l’applicazione della flat tax per le Partite Iva e gli autonomi -, sui quali Palazzo Chigi e la premier hanno già risposto picche dicendo che è stato fatto il massimo dal Consiglio dei ministri, i voti di Calenda e Renzi potrebbero risultare fondamentali e determinanti per soccorrere Meloni e FdI nello gli (eventuali) blitz degli alleati di Centrodestra. Riflessi a Nord Est.