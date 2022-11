CalottaCarnica Exxx…Polzive!!! I dettagli delle due selezioni per dirigente a Tolmezzo confermano l’ipotesi magheggio. Chi saranno i predestinati? Spunta un nome: A.B.

La greppia alpina fornisce ottimo foraggio e le corsie preferenziali, come il diavolo, si infilano nei dettagli. Chi aiuta chi? Dove si annida il clamoroso magheggio dei due concorsi per dirigente nel comune di Tolmezzo cui la pagina (Leopost) ha dato contezza alcuni giorni fa? basta scorrere attentamente il testo delle due selezioni. Per il conferimento dell’incarico del responsabile dell’area tecnica del capoluogo carnico, fra le esperienze professionali, viene richiesta quella almeno triennale quale titolare di posizione organizzativa presso una delle aree tecniche indicate nell’avviso. Per il conferimento dell’incarico di natura amministrativa (area sevizi alla persona ed alle famiglie), viene richiesta un’esperienza “almeno” annuale quale titolare di posizione organizzativa in area amministrativa. Per quale motivo i requisiti cambiano da un concorso ad un altro? Qui il magheggio è planetario. Per assumere l’incarico di dirigente con mansioni di affari generali, segreteria e servizi per i cittadini, è richiesta l’esperienza annuale. Qui c’è l’anomalia: esperienza annuale. Chi è la predestinata che da posizione organizzativa potrebbe diventare dirigente? I maligni fanno i primi nomi, alcuni meritevoli, altri invece sono quelli che dirigevano la Comunità della Carnia durante la segreteria Crozzolo, poi allontanati da Mareschi. Il nome è sulla bocca di tutti: AB. Una sorta di compensazione di natura partitica legata ai progressisti tolmezzini. In virtù del requisito di solo un anno di esperienza la posizione organizzativa già cacciata dall’ente potrebbe iscriversi e affidarsi alle cure dei commissari. Va ricordato che il responsabile dell’Ufficio Gestione del personale della Comunità di Montagna della Carnia è il neo direttore generale Daniela Peresson, segretaria in convenzione nei comuni di Tricesimo e Cassacco e reggente prorogata mese dopo mese a Ravascletto. Carnia mangiatoia d’Italia.