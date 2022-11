CupaNenia Exxx…Polzive!!! Oltre al friulano il triestino Roberto Menia aveva molestato anche l’ex fidanzata. Il buco nero dei Benito Remix Fvg.

Roberto Menia, ieri gerarca tricolore di granitica fede nazionalistica; l’altro ieri decisore dei ruoli tra maschio e femmina. Bufera continua su un senatore triestino eletto in Liguria che rischia di alimentare uno scontro politico con conseguenze non trascurabili alle prossime amministrative in Friuli Venezia Giulia. L’ex missino si è messo contro l’insegnamento delle lingue minoritarie a scuola e ha chiesto di comprimerne l’uso per rafforzare la lingua italiana. Scaricato, oltre che da tutto il centrodestra, anche dai suoi colleghi di partito. Ma il fatto più grave è avvenuto nel 1997, legato ad un gravissimo episodio che mette in crisi i patrioti friulani e coloro che lo hanno inserito nelle liste per le ultime elezioni politiche. Nel 1997 Menia si rese protagonista di un lungo inseguimento da Trieste fino al casello autostradale di Udine sud in cui minacciò e rischiò di far finire fuori strada la sua ex fidanzata. Roberto Menia al tempo era un giovane deputato di An di 36 anni. A sporgere la denuncia contro l’esponente di Alleanza nazionale fu il padre di lei. La conferma dell’episodio giunse da un circostanziato rapporto della Squadra volante di Udine che era intervenuta sul posto del diverbio. La vicenda era avvenuta durante il ritorno a casa della giornalista, residente a Udine. “Sono allibito – dichiarò il giorno dopo l’onorevole Menia – che sia uscita questa notizia. Non so veramente che cosa dire e non ho proprio voglia di parlare. Penso – ha concluso – di essere abbastanza intelligente per risolvere certe questioni in modo normale. Non conosco i contenuti della denuncia, né perché sia stata fatta dal padre”. Ma in calce al documento in mano alla polizia udinese c’era un “post scriptum” a firma della vittima in cui si leggeva: “A conferma di quanto sopra, e con riserva di ulteriori ragguagli, aggiungo che nel corso dell’inseguimento il Menia ha ripetutamente cercato (sorpassandomi e poi frenando all’improvviso) di farmi perdere il controllo della mia vettura”. Negli ambenti della politica friulana si vocifera di un altro episodio, più violento, che ha interessato un amministratore dello stesso partito. Pare…, nostalgia del randello e del profumo di ricino.