DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Esce il sondaggione del centrosinistra per il sindaco di Udine: De Toni-Saro al 71%; Venanzi al 67% ma è quello che ispira più fiducia. 604 interviste. Honsell offre la disponibilità per le regionali.

Se i partiti, come nel caso di Fontanini, interpellano gli istituti di indagine per individuare un candidato rispetto a una determinata consultazione elettorale, allora per le prossime comunali di Udine, Fontanini dovrà vedersela con l’ex rettore Alberto Felice De Toni. L’esito del sondaggio commissionato alla Ixé dal centrosinstra vede De Toni primeggiare su Venanzi col 71% contro il 67% dell’ex assessore, Santoro al 59 e Honsell 51%. Tuttavia quello che esprime la percentuale più alta di fiducia verso gli intervistati (604) è Venanzi. Nello specifico, alla domanda «lei preferirebbe un candidato politico o civico?» le risposte sono state le seguenti: il 64,5% ritiene valido un candidato della società civile; il 27% il politico e l’8,5 non sa. Le interviste sono state 604, condotte fra il 20 e il 25 novembre. Venti le domande poste dall’istituto Ixè che, oltre a chiedere un parere sull’operato dell’attuale amministrazione (buono), ha preso in considerazione l’elemento fiducia testato sui nomi di Franco Iacop, Maria Grazia Santoro e Alessandro Venanzi del PD; Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia; Furio Honsell di Open; Alberto De Toni e del professor Silvio Brusaferro. In quanto alle priorità da affrontare, al primo posto c’è il problema della sicurezza e della criminalità con il 20,2%; segue il traffico (13%); extracomunitari (10,1); rivitalizzazione della città (7,5); sporcizia e degrado (7,3) e la manutenzione delle strade (7). Restando nel campo del centrosinistra ma sul piano regionale, va registrata la disponibilità resa ai vertici del PD da parte del consigliere regionale Furio Honsell a candidarsi presidente.