CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! La Procura di Torino dà il via all’azione penale contro i 16 maneggioni della Juventus. Sono accusati di fatturazioni false, ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni sociali. I Club friulani spiazzati.

Lo stadio Friuli registra il “sold out” ogni volta che la Juve gioca a Udine. Come reagiranno oggi i tifosi friulani che al Dacia Arena tifavano gli evasori invece che le “zebrette”? Infangata la “Vecchia Signora”. La società degli Scirea, Causio, Trapattoni, Zoff, Boniperti, finisce nel tritacarne dei magheggi e l’intoccabile “Agnelli” sprofonda nell’abisso.

Nell’avviso di garanzia ai 16 dirigenti della Juventus, la Procura della Repubblica di Torino elenca una serie di accuse da scandalizzare tutta la Figc. Lo sport che produce più violenza indotta, diventa un clan di evasori patentati. Anche se fanno finta di amare il Paese quando cantano l’inno nazionale con la mano sul cuore.

Nell’estratto di notifica di avviso di garanzia della Procura di Torino, le accuse ai 16 fra i quali: Andrea Agnelli nato a Torino; Pavel Nedved nato in Cecoslovacchia; Fabio Pratici nato a Borgonovo Val Tidone (PC); Marco Giovanni Re nato a Torino; Stefano Bertola nato a Torino; Maurizio Arrivabene nato a Brescia, sono da assalitori di portavalori. Nel settembre 2019 diffondevano comunicati stampa in cui “rendevano noto (all’ingenuo tifoso e investitore ndr) che il Cda aveva approvato un progetto di bilancio per l’esercizio chiuso nel 2019 con ricavi pari a 621,5 milioni di euri. E una perdita di 39,9 milioni. Gli attuali indagati, a rischio rinvio a giudizio, diffondevano notizia false circa la situazione patrimonial, econominca e finanziaria della società. In tal modo le azioni ordinarie quotate al mercato telematico subivano una sensibile alterazione. Inoltre apportavano alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” titolo di “Plusvalenze da cessione diritti” un importo di 49 milioni 728mila euri. I membri del cda Arrivabene, Roncaglio e Vellano omettevano di adempiere ai doveri lori imposti al fine di conseguire un ingiusto profitto nei bilanci”. Oggi gli sviluppi dopo le intercettazioni dove gli inquirenti ora contestano ai vertici del club — Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e ad altri manager — false comunicazioni sociali per tre bilanci (dal 2018 al 2020), ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e false fatturazioni. Sotto accusa ci sono le presunte «plusvalenze artificiali» e le «manovre stipendi» sul differimento delle mensilità dovute ai calciatori nei mesi di pandemia. E proprio le plusvalenze sono al centro di una lunga conversazione tra il ds Federico Cherubini e Bertola. Gira un’intercettazione ambientale molto interessante: «Io l’ho detto a Fabio (Paratici, ndr): è una modalità lecita ma hai spinto troppo», dice Cherubini. «E lui mi rispondeva: “Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla”». Il ds insiste: «Fabio ha avuto carta libera». La discussione è tale che Bertola confida: «La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c’era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi». Tornate al Combi… o nel Contado.